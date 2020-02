NYT: Jest zgoda Trumpa w sprawie wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu

Według informacji podanych we wtorek przez New York Times, Donald Trump zgodził się na wycofanie wojska z Afganistanu. Prezydent Stanów Zjednoczonych stawia jednak warunki. Porozumienie zostanie podpisane, jeśli talibowie zgodzą się na ograniczenie wrogich działań.

Możliwość podpisania porozumienia jest uzależniona od tego czy talibowie powstrzymają się od działań zbrojnych przez kolejne siedem dni, jeśli do tego dojdzie, wojska amerykańskie zaczną stopniowe wycofywanie się z terenu Afganistanu. Po zakończeniu tego procesu rząd afgański i Taliban miałyby zacząć rozmowy o przyszłości swojego państwa.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak informuje NYT, Sekretarz Stanu Mike Pompeo, informował afgańskich oficjeli o zgodzie prezydenta Stanów Zjednoczonych we wtorkowych rozmowach telefonicznych. Informacje te mają być potwierdzone przez polityków obu krajów.

Negocjacje między stronami konfliktu bardzo się przeciągały, we wrześniu 2019 roku zostały nawet zerwane. Wtedy to prezydent Stanów Zjednoczonych oskarżył talibów o wzmacnianie własnej pozycji przetargowej w negocjacjach za pomocą aktów terroru. Aby doprowadzić do kolejnej rundy rozmów były potrzebne różne zabiegi dyplomatyczne, włączając w to wymianę więźniów

Afganistan to najdłuższa wojna w historii Ameryki, dłuższa od wojny domowej, wojny hiszpańsko-amerykańskiej, I wojny światowej, II wojny światowej i wojny w Korei. Dwa lata temu prezydent Donald Trump mówił o możliwości wycofania żołnierzy amerykańskich z Afganistanu do końca 2019 roku.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Ponad 2 tys. Amerykanów i 90 tys. Afgańczyków zginęło w wyniku walk i zamachów, a ponad milion Afgańczyków zostało uchodźcami. Armia afgańska do niedawna zmagała się z 30% rocznym wskaźnikiem dezercji.

Zadania bojowe Stanów Zjednoczonych w tym regionie zakończyły się sześć lat temu, nie oznaczało to jednak ewakuacji wojsk. Od 2014 roku w Afganistanie przebywa dwadzieścia tysięcy żołnierzy państw NATO, personel amerykański stanowi znaczną większość, bo aż dwanaście tysięcy.

New York Times ocenia próbę zakończenia „niekończącej się wojny” jako zagranie Trumpa pod zbliżającą się kampanie wyborczą

New York Times/Kresy.pl