Chiński dyplomata oskarża USA o rozpoczęcie epidemii w Wuhan

Jak informuje w piątek portal Washington Examiner, przedstawiciel chińskiej dyplomacji oskarżył Stany Zjednoczone o rozprowadzenie wirusa w Wuhan.

Przedstawiciel chińskiej dyplomacji Lijian Zhao oskarżył w czwartek na swoim profilu w mediach społecznościowych amerykańskie wojsko o rozpoczęcie epidemii koronawirusa w Chinach – przekazuje portal.

Chińscy politycy od tygodni rzucają podejrzenia na temat rozwoju koronawirusa w ich kraju. Mimo tego, że pierwsze przypadki wirusa zostały zauważone w mieście Hubei w chińskiej prowincji Wuhan, Komunistyczna Partia Chin szuka alternatywnych wyjaśnień.

„Kiedy pojawił się pacjent zero w USA?” – pyta się chiński dyplomata. „W jakim szpitalu przebywał? To amerykańska armia mogła przynieść epidemię do Wuhan. Bądźcie jawni! Udostępnijcie opinii wasze dane! Stany są nam winne wyjaśnienia!”

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020