Prezydent Wenezueli twierdzi, że Kubańczycy mają lek na koronawirusa

Nicolas Maduro, Wenezuelski prezydent stwierdził podczas środowego programu telewizyjnego, że Kuba uzyskała lek na koronawirusa – przekazuje Breitbart.

Jak pisze portal, w środę Nicolas Maduro prezydent Wenezueli podczas programu telewizyjnego przekazał, że kubańskim lekarzom udało się stworzyć lekarstwo na koronawirusa. Twierdzi też, że szczepionka była testowana w Chinach i ma świetne wyniki.

„Kuba jest na czele, w awangardzie – Kuba jest zawsze w awangardzie, z interferonem, lekiem stworzonym przy użyciu kubańskiej technologii medycznej. Jest to lek stworzony na Kubie, który ma doskonałe wyniki w stosowaniu podczas kryzysu koronawirusa w Chinach. Interferon kubański znajduje się także w Wenezueli, aby pomóc pacjentom, którzy mogą mieć ten problem w przyszłości. Musimy przygotować kraj i dysponować wystarczającą ilością lekarstw, aby pomóc chorym” – mówił.

#EnVivo 📹 | Desde el Palacio de Miraflores emitimos una Declaración de Prensa oficial con información de interés para el pueblo. https://t.co/7JhXSJpVfL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 12, 2020

Po prezydencie Maduro wypowiadał się też szef kubańskiej misji medycznej w Wenezueli, Julio Cesar Garcia. Twierdzi on, że lek stworzony na Kubie działą antywirusowo i wzmacnia odporność organizmu. „Jest to pierwszy kubański lek biotechnologiczny” – stwierdził.

WHO zorganizowała w środę specjalną konferencję prasową w sprawie rozprzestrzeniania się na świecie groźnego wirusa. Jak stwierdził jej szef mamy już do czynienia z pandemią. Ghebreyesus powiedział – „To nie jest tylko kryzys zdrowia publicznego. To kryzys, który dotknie każdy sektor, więc każdy sektor i każda osoba musi być zaangażowana w walkę. Od początku powiedziałem, że kraje muszą przyjąć podejście oparte na rządach i społeczeństwie, oparte na kompleksowej strategii zapobiegania infekcjom, ratowania życia i minimalizacji skutków” – cytuje portal gazeta.pl.

Pandemia to taka forma epidemii, która przekracza granice jednego kontynentu i rozpowszechnia się na całym świecie. Jak do tej pory wykryto 121 tysięcy przypadków zakażeń w 114 krajach. Około 4,3 tysiąca osób zmarło. Najbardziej zagrożone kraje, w których liczba zakażonych jest wyższa niż 1000 to Chiny, USA, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Iran i Korea Południowa. Jednak w Chinach, w których pojawił się nowy groźny wirus, są już dane o wyhamowaniu epidemii.

„Pandemia nie jest słowem używanym lekceważąco lub nieostrożnie. To słowo, którego niewłaściwe użycie może wywołać nieuzasadniony strach lub nieuzasadnioną akceptację zakończenia walki, prowadząc do niepotrzebnego cierpienia i śmierci” – podkreślił szef WHO.

Deklarację Ghebreyesusa potwierdził oficjalny komunikat WHO. Ostatni raz pandemię ogłoszono w 2009 roku, kiedy chodziło o grypę A/H1N1 – nazywaną świńską grypą. Tamta pandemia trwała od 11 czerwca 2009 roku do 10 sierpnia 2010 roku.

Kresy.pl/Breitbart