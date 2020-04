Morawiecki: koniec przymusowej kwarantanny dla pracujących za granicą

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział rezygnację z obowiązku kwarantanny dla osób pracujących i uczących się w sąsiednich krajach UE.

Szef polskiego rządu poinformował w czwartek na Facebooku, że od 4 maja zostanie zniesiony obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla osób, które przekraczają granicę Polski wracając z pracy bądź szkoły w Niemczech i Czechach oraz na Słowacji i Litwie.

„Po analizach epidemiologicznych i we współpracy z rządami wspomnianych krajów oraz po konsultacjach z samorządami podjęliśmy wspólnie tę ważną decyzję, na którą czekali pracownicy transgraniczni i ich rodziny” – napisał Morawiecki. Premier wskazał, że rząd może działać „bardziej zdecydowanie” dla ożywienia gospodarki, ponieważ epidemia jest „w coraz większym stopniu pod kontrolą”. Jednocześnie ostrzegł przed reaktywacją wirusa na terenach przygranicznych – według niego może to zaprzepaścić dotychczasowe osiągnięcia w walce z epidemią. Szef rządu wezwał do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego „z żelazną konsekwencją”.

Przypomnijmy, że do 27 marca osoby dojeżdżające za granicę do pracy były zwolnione z obowiązku przechodzenia 14-dniowej kwarantanny. 25 marca rząd zdecydował o uchyleniu tego wyjątku i dał takim osobom dwa dni na wybranie, w którym kraju zostają. Ci, którzy zdecydowali się na pobyt za granicą, by świadczyć pracę, cierpieli rozłąkę z rodziną i musieli wynajmować lokum. Osoby, które pozostały w Polsce, zaczęły otrzymywać sygnały, że zagraniczne firmy, w których pracowali, znajdują sobie pracowników ich miejsce. Szacowano, że problem zamkniętych granic mógł dotyczyć co najmniej kilkudziesięciu tysięcy osób pracujących w Niemczech i w Czechach. W poprzednim tygodniu w kilkunastu miejscach na granicy z Niemcami i Czechami odbyły się demonstracje, podczas których domagano się otwarcia granic dla osób dojeżdżających do pracy lub do szkoły.

