Demonstracje w kilkunastu miejscach na polskiej granicy [+VIDEO]

W piątek wieczorem w kilkunastu miejscach na polskiej granicy odbyły się protesty mieszkańców pogranicza. Domagali się oni przywrócenia możliwości przekraczania granicy dla osób dojeżdżających do pracy lub do szkoły – podaje Portal Samorządowy.

Do protestów doszło m.in. na przejściach Rosówek-Rosow, Zgorzelec-Goerlitz, Słubice-Frankfurt nad Odrą i Pojarów-Zittau na granicy z Niemcami oraz na prześciu w Chałupkach na granicy z Czechami. W Zgorzelcu zebrało się około 200 osób, które skandowały m.in. hasło „Wolne granice!”. W Rosówku w pobliżu Szczecina po stronie polskiej demonstrowało około 70 osób, a po stronie niemieckiej – 20. „Wpuśćcie nas do pracy!”, „Chcemy powrotu do normalności” – pod takimi hasłami manifestowano.

Uczestnicy protestów domagali się zniesienia obowiązku 14-dniowej kwarantanny wprowadzonego pod koniec marca przez polskie władze dla niemal wszystkich Polaków wracających do kraju. Postawiło to w trudnej sytuacji dziesiątki tysięcy osób, które codziennie dojeżdżały do pracy po drugiej stronie granicy. Z dnia na dzień osoby te musiały wybrać, w którym kraju będą przebywać. Ci, którzy zdecydowali się na pobyt za granicą, by świadczyć pracę, cierpią rozłąkę z rodziną i muszą wynajmować jakieś lokum. Ci, którzy pozostali w Polsce, otrzymują już sygnały, że zagraniczne firmy, w których pracowali, znajdują sobie pracowników ich miejsce.

Protest mieszkańców przygranicznych w Rosówku. Musieli zrezygnować albo z pracy, albo z domu. @RMF24pl pic.twitter.com/QrxrZOoB2K — Aneta Łuczkowska (@aneta_l) April 24, 2020

„Coraz więcej osób otrzymuje wypowiedzenia umów pracy, ci którzy prowadzą swoje firmy w Polsce, a mieszkają w Niemczech nie mogą wrócić do domu i zmuszeni są wynajmować mieszkania w Polsce, co generuje dodatkowe koszty” – napisali organizatorzy protestów w mediach społecznościowych. Jako problem wymieniono również brak możliwości dojeżdżania uczniów do niemieckich szkół, które zostaną otwarte na początku maja.

Według organizatorki protestu w Rosow Marty Szuster zamknięcie granic tylko w Euroregionie Pomerania uderzyło w 15 tys. pracowników. Ocenia się, że problem może dotyczyć co najmniej kilkudziesięciu tysięcy osób pracujących w Niemczech i w Czechach.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Przypomnijmy, że podczas czwartkowej konferencji prasowej na granicy Polski i Czech kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak apelował o przywrócenie ruchu granicznego dla Polaków, którzy pracują za granicą.

Kresy.pl / Portal Samorządowy / RMF FM / Money.pl