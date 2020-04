Kolejne napięcia na linii USA-Iran. Oba kraje grożą sobie wzajemnie atakowaniem okrętów

Dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej grozi wzięciem na cel okrętów USA zagrażających jednostkom irańskim. To odpowiedź na wcześniejsze groźby ze strony Donalda Trumpa, który nakazał zatapiać irańskie łodzie bojowe, które „zastraszają” amerykańskie statki.

W czwartek dowódca irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, gen. Hossein Salami (Husejn Salami) odpowiedział na wcześniejsze groźby ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Niedawno zagroził on, że irańskie łodzie bojowe, które „zastraszają” amerykańskie statki i okręty, będą niszczone.

„Jesteśmy w pełni zdeterminowani i poważni w kwestii obrony naszego bezpieczeństwa narodowego, morskich, granic, interesów i bezpieczeństwa, również naszył sił na morzu” – powiedział gen. Salami, cytowany przez agencję Tasnim.

„My również rozkazaliśmy naszym jednostkom wojskowym na morzu, że jeśli statek lub okręt bojowy marynarki amerykańskich wojsk terrorystycznych będzie próbował zagrozić bezpieczeństwu naszych statków cywilnych lub okrętów bojowych, to mają te statki lub okręty wojskowe wziąć na cel” – dodał dowódca Korpusu Strażników Rewolucji.

W połowie ubiegłego tygodnia dowództwa amerykańskiej 5. Floty podało w oświadczeniu, że łodzie bojowe irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji „ciągle w sposób niebezpieczny i zastraszający zbliżają się do licznych amerykańskich statków morskich operujących na wodach międzynarodowych w północnej części Zatoki Perskiej”. W reakcji na to przedstawiciele Korpusu kilka dni później oświadczyli, że Iran jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie niedozwolone działania Amerykanów na tych wodach.

W minioną środę prezydent Trump zamieścił na Twitterze wpis informujący, że polecił Marynarce Wojennej USA ostrzeliwanie i niszczenie wszelkich irańskich łodzi bojowych, jeśli będą „zastraszać” amerykańskie okręty. Później potwierdził swoje stanowisko podczas konferencji prasowej:

„To jest zagrożenie. Kiedy tak bardzo zbliżają się do naszych statków i mają broń, oni mają bardzo znaczącą broń na tych łodziach, ale powystrzelamy ich z wody”.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020