Saakaszwili przewieziony do szpitala wojskowego

Jak poinformowała agencja prasowa Tass, jak wynika z transmisji w telewizji Pirveli były prezydent Gruzji Michaił Saakaszwili został przewieziony w sobotę do szpitala wojskowego w mieście Gori.

Mobilny oddział intensywnej terapii (OIT) z Saakaszwilim na pokładzie opuścił szpital więzienny w Tbilisi wieczorem w piątek, kierując się do szpitala wojskowego we wschodnim gruzińskim mieście Gori, około 90 km od stolicy. Saakaszwilemu towarzyszył jego osobisty lekarz Nikoloz Kipshidze, kilku lekarzy szpitala więziennego i jego matka Giuli Alasania. Mobilny OIT jechał z konwojem pojazdów MSW i Specjalnej Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sytuacja w pobliżu szpitala jest spokojna. Budynek jest odgrodzony przez policję. Obecnie prawnicy i lekarz Saakaszwilego czekają na pozwolenie na spotkanie z nim i ocenę jego stanu.

Jego prawnik Nika Gvaramia powiedział w piątek, że były przywódca wyraził zgodę na przeniesienie do szpitala wojskowego w Gori i zakończy strajk głodowy, który ogłosił ponad miesiąc temu, kiedy tam dotrze.

Podczas czwartkowego spotkania ze swoim adwokatem Saakaszwili zemdlał i przewrócił się. Lekarz szpitala więziennego powiedział później, że jego stan się ustabilizował. Były prezydent pozostał jednak na oddziale intensywnej terapii.

Jak informowaliśmy, uwięziony były gruziński prezydent Micheil Saakaszwili zgodził się na apel Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o zakończenie strajku głodowego, jeśli zostanie przeniesiony do kliniki cywilnej ze szpitala więziennego.

Micheil Saakaszwili był prezydentem Gruzji od stycznia 2004 roku do listopada 2007 i od lutego 2008 do listopada 2013 roku. Opuścił ojczyznę w połowie listopada 2013, kilka dni przed końcem swojej kadencji i inauguracją swojego następcy. Gruzińska prokuratura oskarżyła go o nadużywanie władzy, między innymi poprzez stłumienie opozycyjnej manifestacji czy szykanowanie krytycznych mediów. W związku z ucieczką, władze Gruzji zadecydowały w 2015 roku o pozbawieniu go obywatelstwa tego kraju. Był też ścigany listem gończym.

W czerwcu 2018 roku sąd w Tbilisi uznał go winnym nadużyć władzy i ukrywania dowodów i skazał go zaocznie na 6 lat więzienia i ponad 2-letni zakaz sprawowania funkcji i urzędów publicznych. Gruzja wiele razy sygnalizowała też Ukrainie chęć dążenia do jego ekstradycji. Przedstawiciele władz gruzińskich zaznaczali, że jeśli tylko Saakaszwili pojawi się w Gruzji, to zostanie natychmiast aresztowany i osadzony w więzieniu. Sam Saakaszwili konsekwentnie odrzuca wszystkie oskarżenia pod swoim adresem i twierdzi, że wszystkie wyroki mają charakter polityczny.

Saakaszwili wyjechał na Ukrainę, gdzie związał się politycznie z ówczesnym prezydentem Petrem Poroszenką, otrzymał obywatelstwo tego państwa i został gubernatorem obwodu odeskiego. Z czasem poważnie poróżnił się z ówczesnym prezydentem Ukrainy i stał się jego zaciekłym przeciwnikiem politycznym.

Na próbę animowania opozycyjnego ruchu politycznego prezydent Ukrainy zareagował pozbawieniem Saakaszwilego obywatelstwa Ukrainy. Po opuszczeniu tego kraju Saakaszwili otrzymał nawet zakaz wjazdu, ale nielegalnie przekroczył granicę i ponownie zjawił się na Ukrainie, za co był aresztowany, po czym deportowany do Polski. W maju 2019 roku nowy prezydent Wołodymyr Zełenski przywrócił mu ukraińskie obywatelstwo.

1 października Saakaszwili ogłosił, że znajduje się w Gruzji. Tego samego dnia został zatrzymany i trafił do aresztu. Wkrótce po trafieniu do więzienia w Rustawi ogłosił głodówkę.

