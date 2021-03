Gruzja: pierwszy lot zmodernizowanego Su-25 [+VIDEO]

Pierwszy zmodernizowany w Gruzji samolot szturmowy Su-25 wzbił się w powietrze. Wcześniej strona gruzińska zapowiadała wznowienie produkcji tych maszyn.

Pod koniec ubiegłego tygodnia gruzińskie media poinformowały, że pierwszy zmodernizowany w Gruzji samolot szturmowy Su-25 wzbił się w powietrze. O sprawie pisze też Ukraiński Portal Militarny.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Lot odbył się na lotnisku zakładów lotniczych w Tbilisi – JSC Tbilisi (Tbilaviamsheni). We współpracy z firmą Delta i z udziałem dowództwa lotnictwa i obrony powietrznej ministerstwa obrony Gruzji przeprowadziły one remont i modernizację Su-25. To wersja Su-25UB, przeznaczona do działań bojowych i szkoleniowych.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Gruzińskie lotnictwo wojskowe dysponuje obecnie 13 samolotami szturmowymi Su-25, włącznie z wersjami zmodyfikowanymi Su-25KM i Su-25UB.

Według danych gruzińskiego resortu obrony, dalsze próbne loty na każdym kolejnym samolocie będą odbywać się etapowo, zgodnie z określonym w kontrakcie grafikiem. Umowę z JSC Tbilisi podpisano w lipcu 2020 roku, obejmuje ona modernizację i kapitalny remont samolotów Su-25 używanych przez Gruzję. Tzw. faza aktywna procesu ruszyła w sierpniu 2020 roku. Wszystkie remonty mają zostać zakończone do końca 2022 roku. Ponadto, kontrakt obejmuje również remont śmigłowców uderzeniowych Mi-24.

Poinformowano też, że równolegle trwają szkolenia dla pilotów i personelu technicznego, odpowiednio do ich kwalifikacji. Szkolenia prowadzone są na miejscu i przy wsparciu i zaangażowaniu bliżej niesprecyzowanych krajów partnerskich

Przypomnijmy, że pod koniec lutego br. kandydat na stanowisko ministra obrony Gruzji Juanszer Burczuladze ogłosił, że Gruzja zamierza wznowić produkcję samolotów wojskowych Su-25. Według jego słów, pierwszy samolot szturmowy Su-25 z „nowej produkcji” powinien wzbić się w powietrze w połowie marca tego roku i mniej więcej co miesiąc pojawiać się będzie nowy egzemplarz. W kontekście nowych doniesień najpewniej deklaracje te dotyczyły raczej remontu i modernizacji tych maszyn bojowych.

Były minister obrony Gruzji Irakli Garibaszwili wspomniał już w 2019 roku, że technicznie możliwe jest wznowienie produkcji Su-25 na potrzeby Gruzińskich Sił Powietrznych, a także ewentualnego eksportu. Twierdzenie to pozostawało w bezpośredniej sprzeczności z zapowiedzianym wcześniej zaprzestaniem eksploatacji gruzińskich samolotów szturmowych Su-25 i śmigłowców Mi-24 oraz planowaną wymianą ich na bezzałogowe statki powietrzne.

Według części źródeł, fabryka TAM może nie być w stanie zapewnić pełnej produkcji Su-25, ani tworzyć zmodernizowanej wersji samolotu – Ge-31 Bora.

mil.in.ua / Kresy.pl