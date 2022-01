Sąd unieważnił dwie uchwały przeciw ideologii LGBT

Ujawnione przez Pentagon dane wskazują, że w trzecim kwartale 2021 r. 163 żołnierzy popełniło samobójstwo. Wśród nich znalazło się 70 żołnierzy zawodowych, 56 członków rezerwy i 37 członków Gwardii Narodowej. W okresie od lipca do września ub. roku prawie dwa razy więcej amerykańskich żołnierzy popełniło samobójstwo, niż zmarło z powodu Covid-19 - zwraca uwagę Fox News.

