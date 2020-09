Szefowa KE: Nie ma miejsca na „strefy wolne od LGBT”. Będę działać na rzecz uznawania stosunków rodzinnych osób LGBT w krajach UE

W UE nie ma miejsca na „strefy wolne od LGBT” – oświadczyła w środę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zapowiedziała także, że będzie dążyć do „wzmocnienia praw osób LGBT” oraz wprowadzi rozwiązania, które mają sprawić, że dzieci osób tej samej płci będą uznawane w całej UE.

Nie spocznę w wysiłkach na rzecz budowy unii równości, gdzie wszyscy mogą być tym, kim naprawdę są – bez obawy przed oskarżeniami lub dyskryminacją, bo bycie sobą to nie jest ideologia. To jest tożsamość i nikt nie może nikomu tego zabrać. Chcę postawić sprawę jasno: strefy wolne od LGBT to strefy wolne od wartości humanistycznych. Nie ma dla nich miejsca w naszej Unii Europejskiej – oświadczyła von der Leyen w środę w Parlamencie Europejskim. „W ramach tego będę również dążyć do wzajemnego uznawania stosunków rodzinnych w UE. Jeśli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś rodzicem w każdym kraju” – Polska Agencja Prasowa (PAP) cytuje szefową KE.

Szefowa KE zapowiedziała też, że będzie dążyć do „wzmocnienia praw osób LGBT”, a także wprowadzi rozwiązania, które mają sprawić, że dzieci osób tej samej płci będą uznawane w całej UE.

„W ramach tego będę również dążyć do wzajemnego uznawania stosunków rodzinnych w UE. Jeśli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś rodzicem w każdym kraju” – zadeklarowała.

Pod koniec lipca komisarz UE ds. równości Helena Dalli poinformowała, że odrzuconych zostało sześć wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu „Partnerstwo miast”. Podkreśliła, że w proces ich składania były zaangażowane władze lokalne polskich miast, które przyjęły rezolucje w kwestii „stref wolnych od LGBT” oraz „praw rodzinnych”.

Wcześniej marszałkowie pięciu województw otrzymali list od Komisji Europejskiej, w którym krytycznie oceniono podjęte uchwały dotyczące tzw. stref wolnych od ideologii LGBT. KE groziła też polskim samorządom możliwością odcięcia im dostępu do unijnych środków.

pap / fakty.interia.pl / Kresy.pl