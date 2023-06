Sprzedawca biżuterii wycofał się ze specjalnej promocji dla homoseksualistów

Marka biżuteryjna Yes postanowiła się włączyć w promowany przez światowy ruch LGBT „miesiąc dumy” homoseksualistów i transseksualistów przez specjalną promocję.

O kampanii promocyjnej uciętej już u początku napisał portal Dorzeczy.pl. „Świętujemy Pride Month akcją #YESforLove. Stajemy murem za wszystkimi osobami, które chcą wziąć ślub i móc korzystać z towarzyszących temu przywilejów” – Yes ogłosiła na swoich profilach na portalach społecznościowych. Radziła ona homoseksualistą, by sfotografowali swoje oświadczyny i pochwalili się zdjęciem w ramach kampanii firmy, w zamiana za to „w odpowiednim momencie, podarujemy przyszłym jednopłciowym parom młodym obrączki, które będą symbolizowały nie tylko Waszą miłość, ale też równość i wolność” – zadeklarowano.

Jak firma rozumie „odpowiedni moment”? Jak przekazała, to moment „kiedy małżeństwa jednopłciowe zostaną zalegalizowane przez polskie prawo”.

Kampania spotkała się z krytyką. Co ciekawe nie tylko ze strony przeciwników agendy LGBT, ale też ze strony jej zwolenników. Ci ostatni w mediach społecznościowych oskarżyli firmę o oportunistyczne przyłączanie się do nurtu powszechnego w państwach zachodnich, bardziej w celu promowania swojej rynkowej pozycji, niż w geście rzeczywistego poparcia dla postulatów homoseksualistów i transseksualistów. Użyli na określenie takiego zachowania anglojęzycznego sformułowania #RaibowWashing.

Inni krytycy zauważali, że firma czyni obietnice bez wyraźnej perspektywy ich spełnienia, bowiem nie można spodziewać się szybkiego wprowadzenia w Polsce oficjalnych związków dla homoseksualistów.

Krytyka okazała się na tyle silna, że Yes przerwało swoją kampanię. „Zrozumieliśmy, dlaczego wielu z Was poczuło się źle z naszą komunikacją. Na pewno w niewłaściwy sposób sformułowaliśmy regulamin. Zdajemy sobie również sprawę z powagi tematu, jakim jest zmiana prawa na bardziej równościowe. Będziemy bardziej uważni na Wasz głos i opinie, a także zapewniamy, że tak jak do tej pory, pozostajemy sojusznikami społeczności LGBTQ+” – można przeczytać na koncie firmy na Instagramie.

dorzeczy.pl/kresy.pl