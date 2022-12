Rzecznik MSZ: Współpracując ze mną minister Rau pokazał, jakie ma poglądy ws. LGBT

Współpracując ze mną minister Rau pokazał, jakie ma poglądy ws. osób LGBT – oświadczył rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

KE chce wprowadzić nowe rozporządzenie w celu wymuszenia na państwach członkowskich UE zmiany podejścia do tematyki LGBT, w tym do powszechnego uznawania praw rodzicielskich par homoseksualnych. Dziennikarka TOK FM Dominika Wielowieyska zapytała o tę kwestię rzecznika MSZ Łukasza Jasinę: „Komisja Europejska chce, aby dzieci z 'tęczowych rodzin’ miały takie sam prawa, a rodzicielstwo par LGBT było uznawane w całej Unii. Czy strona polska będzie protestować?”.

„Tego nie wiem, bo to jest dopiero projekt. Zobaczymy jak się do tego odniosą wszystkie instytucje, które są do tego powołane. Na pewno będzie to bardzo poważna dyskusją, w związku z tym, że w Polsce mamy bardzo poważne różnice zdań z instytucjami UE, jeśli chodzi o uznawanie 'małżeństw jednopłciowych”” – odpowiedział Jasina, cytowany w poniedziałek przez portal Do Rzeczy.

Wielowieyska przypomniała, że szef MSZ Zbigniew Rau podchodzi krytycznie do agendy LGBT. „Rozmawialiśmy o tym z panem ministrem” – oświadczył rzecznik. „Myślę pani redaktor, że pan minister pokazuje – współpracując ze mną w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy – jakie ma poglądy na współpracę z osobami LGBT” – dodał Jasina, który przyznaje, że jest homoseksualistą.

„Ale jeśli chodzi o rozporządzenie? (…) Bo idea jest słuszna” – dopytywała Wielowiejska. „Idea jest bardzo słuszna, ale przypominam, że byłaby niezgodna z polskim prawem, bo w Polsce nie uznajemy jednak – bez względu na nasz osobisty stosunek – tej kwestii za istniejącą w polskim porządku prawnym. Więc to będzie jakiś problem do rozwiązania, nie wiem czy to rozwiązanie przyjdzie zbyt szybko” – odpowiedział rzecznik MSZ.

W marcu ub. roku Parlament Europejski ogłosił Unię Europejską „strefą wolności LGBTIQ”. Była to bezpośrednia reakcja na łamanie – zdaniem UE – „praw osób LGBTIQ w niektórych krajach, jak Polska i Węgry”.

dorzeczy.pl / Kresy.pl