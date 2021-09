Rz: Rząd namawia samorządy do „modyfikacji” tzw. uchwał anty-LGBT. Powód – naciski KE

Rząd sygnalizuje samorządom konieczność „modyfikacji” tzw. uchwał anty-LGBT – napisała Rzeczpospolita (Rz) we wtorek. Powodem jest możliwość utraty środków UE.

Sejmik Małopolski zajmie się sprawą w poniedziałek (27 września). Nieoficjalne informacje medium wskazują, że radni zamierzają ją złagodzić. Podobne plany ma sejmik województwa lubelskiego – pisze Rz.

Powodem jest możliwość utraty środków UE. Małopolska może stracić aż 33,5 mln euro. „Komisja Europejska może też zablokować bieżące płatności, a to już jest 1 mld 65 mln euro. Kolejną sankcją jest zablokowanie negocjacji w sprawie nowych środków. To dla Małopolski 2 mld 576 mln euro. Trzecia sankcja to blokada promocji regionu ze środków UE” – mówi w rozmowie z gazetą Tomasz Urynowicz z Porozumienia, były wicemarszałek województwa małopolskiego. Już wcześniej polityk namawiał do unieważnienia uchwały.

Rz zwraca uwagę, że środki mogą stracić także Podkarpacie oraz województwa świętokrzyskie i łódzkie, gdzie uchwalono Samorządową Kartę Rodzin.

Także wcześniejsze doniesienia medialne wskazywały, że sejmik woj. lubelskiego „zmodyfikuje” tzw. uchwałę anty-LGBT. Pisał o tym Onet w niedzielę.

W ubiegłym tygodniu wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Waldemar Buda (PiS), wysłał pisma do samorządów, które przyjęły uchwały przeciwko ideologii LGBT, prosząc o ich „analizę i weryfikację” pod kątem dyskryminacji. Chodzi o negocjacje z Komisją Europejską ws. unijnych funduszy.

Przypomnijmy, że na początku września Komisja Europejska zawiesiła rozmowy w sprawie funduszy dla polskich województw, których władze przyjęły uchwały sprzeciwiające się postulatom środowisk LGBT. Wcześniej zapowiadała to wiceszefowa KE Vera Jourova.

W lipcu br. Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową przeciwko Węgrom i Polsce w sprawie „dyskryminacji osób LGBT”. W przypadku Polski chodzi o „strefy wolne od ideologii LGBT”.

