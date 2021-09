Zagraniczne fundusze hurtowo kupują mieszkania w Polsce. Prowadzi to do wzrostu cen

Zagraniczne fundusze hurtowo kupują od deweloperów mieszkania w Polsce, aby je potem wynajmować. Liczba takich transakcji może wzrosnąć w najbliższych latach. Prowadzi to do wzrostu cen mieszkań.

Ceny mieszkań w Polsce idą w ostatnim czasie mocno w górę. Powody to m.in. drożejące materiały budowlane i koszty robocizny. Do chodzą do tego zagraniczne fundusze, które kupują od deweloperów całe bloki, a nawet osiedla, i to często już na etapie projektowania – napisał portal Money.pl w poniedziałek.

Kolejne tego typu zakupy są planowane w najbliższym czasie. W kolejnych miesiącach pod wynajem szykowanych jest ponad 24 tys. nowych mieszkań. Duża część to projekty mieszkaniowe, które są realizowane specjalnie dla zagranicznych funduszy.

„W ostatnim czasie fundusz NREP za jednym razem kupił za 100 mln euro ponad tysiąc mieszkań. Budowy większości z nich nawet nie rozpoczęto. Wcześniej szwedzki fundusz Heimstaden Bostad kupił 2,5 tys. mieszkań w Polsce od spółki Budimex Nieruchomości. Za cały pakiet mieszkań na różnym etapie realizacji Szwedzi zapłacili 1,4 mld zł” – portal Money.pl wymienia przykłady takich działań.

Powodem opisywanych działań jest to, że według badań, w Polsce osoby do 35. roku życia chcą być bardziej mobilne i niekoniecznie chcą kupować mieszkania, wolą je wynajmować. Pandemia Covid-19 miała dodatkowo przyspieszyć ten proces.

Wzrost aktywności zagranicznych funduszy powoduje podniesienie cen mieszkań. Kolejnymi powodami są inflacja, popyt na mieszkania i inwestowanie oszczędności ulokowanych na bankowych rachunkach.

Przypomnijmy, że w drugim kwartale 2020 roku, w większości państw członkowskich Unii Europejskiej, ceny mieszkań, mierzone za pomocą Wskaźnika Cen Mieszkań (HPI), wzrosły o 5,0% w strefie euro i o 5,2% w UE w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów w Unii.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największe roczne wzrosty cen nieruchomości mieszkaniowych w drugim kwartale 2020 roku odnotowano w Luksemburgu (+ 13,3%), Polsce (+ 10,9%) i Słowacji (+ 9,7%), podczas gdy ceny spadły na Węgrzech (-5,6%) i na Cyprze (-2,9%).

