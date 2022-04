Rau: Polacy sami nie udźwigną kosztów utrzymania uchodźców

W czwartek w Hadze odbyło się spotkanie Ministra Spraw Zagranicznych RP Zbigniewa Raua z Ministrem Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów Wopke Hoekstrą. Rozmowy dotyczyły w szczególności rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej konsekwencji oraz działań sankcyjnych względem Rosji.

Ministrowie omówili kwestię pomocy humanitarnej dla Ukrainy – szczególnie w kontekście wsparcia dla uchodźców – podkreślając jednocześnie potrzebę jej zwiększenia, a także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i obrony, m.in. pomocy wojskowej dla Ukrainy, jej powojennej odbudowy oraz wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Ponadto ministrowie poruszyli temat dwustronnych relacji polsko-holenderskich, także w zakresie sytuacji polskich pracowników tymczasowych w Królestwie Niderlandów oraz podnieśli znaczenie wartości łączących obydwa kraje.

FM @RauZbigniew and 🇳🇱 FM @WBHoekstra inaugurated the 31st Utrecht Conference, an annual forum for Polish-Dutch consultations at expert level.

Bilateral relations and security are the main topics of the discussion of 🇵🇱 and 🇳🇱 representatives. pic.twitter.com/1MDOVidtVt

— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) April 20, 2022