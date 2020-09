Nieznany sprawca zabrał tęczową flagę. Aresztowano i zastraszano wszechpolaka, bo miał podobną saszetkę

Bielsko-Biała. Drugi września. Godzina 7 nad ranem. Policjaci otaczają jeden z domów na przedmieściach miasta. Po chwili wyprowadzają z niego zakutego w kajdanki młodego chłopaka, licealistę – już o godzinie 8 miał rozpocząć lekcje w nowym roku szkolnym. Na płacz matki i pytania o powód takiego działania odpowiadają – „To jest sprawa polityczna”.

Genezą zdarzenia były zajścia, które miały miejsce podczas organizowanej przez Tęczowe Podbeskidzie oraz Młodych Razem akcji pisania listów do Michała Sz. występującego pod pseudonimem „Margot”, aresztowanego za napaść na działacza Fundacji Pro-Prawo do Życia.

W wydarzeniu postanowili wziąć udział działacze lokalnego koła Młodzieży Wszechpolskiej.

Wierzymy, że pobyt w areszcie zmieni Twoje podejście do ludzi i świata. Staniesz się człowiekiem otwartym na ludzi o innych poglądach i zrozumiesz, że atakowanie kogokolwiek na ulicach, nawet przeciwników politycznych, nie jest dobre – napisali w swoim liście wszechpolacy.

Życzymy Ci, abyś odnalazł drogę do Boga i zmienił anarchistyczne postępowanie. Jesteśmy przekonani, że kiedy dojrzejesz, na pewno znajdziesz wartościową kobietę, może skończysz studia, a nawet znajdziesz pracę – dodali działacze narodowi.

Mniej więcej pół godziny później trzech zamaskowanych mężczyzn wylało wiadro wody na stół z listami do Margot i zabrało jedną tęczową flagę. Następnie, gdy jeden z lewicowców ruszył w pościg, napastnicy rozpylili gaz pieprzowy. Jak udało nam się ustalić, informacja podana m.in. przez Gazetę Wyborczą, jakoby w wyniku starcia ucierpieć miała osoba małoletnia, jest nieprawdziwa.

Leopold Hess, przedstawiciel Lewicy Razem Okręg Podbeskidzie, stwierdził, że napastnikami byli „prawdopodobnie nacjonaliści”. Po złożeniu zawiadomienia przez lewicowców, prokuratura wszczęła w sprawie śledztwo.

1 września policja na podstawie prokuratorskiego nakazu przeszukania wkroczyła do domów prezesa i wiceprezesa bielskiej Młodzieży Wszechpolskiej. Funkcjonariusze poszukiwali zabranej tęczowej flagi i ubrań, podobnych jak u osób zarejestrowanych na monitornigu. Żadnego z wszechpolaków nie było w domu. U jednego z nich znaleziono zestaw wlepek „Bielsko wolne od LGBT” z przekreśloną tęczową flagą, które zostały skonfiskowane, a u drugiego tzw. nerkę, wyglądem przypominającą tę z monitoringu.

Przeszukań dokonano w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 281 kk, który stanowi: Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Przypomnijmy, chodzi o jedną tęczową flagę o wartości ok. 10 zł.

Właściciel nerki, wiceprezes koła i licealista, aresztowany został następnego dnia o 7 rano. Policjanci otoczyli jego dom rodzinny, skuli w kajdanki i odprowadzili, jak zapowiadali, na 48 godzin do aresztu. Na pytania matki dlaczego to robią, odpowiedzieli – „To jest sprawa polityczna”.

Grozili wiceprezesowi naszego koła 3 miesiącami w areszcie, zastrszali go, mówili, że trafi do celi z groźnym przestępcą, któremu „nie wiadomo czy się dziury nie zachce”. Dodatkowo zabrano mu telefon, którego wciąż nie odzyskał, próbowano go przekonać, że koledzy go zdradzili. Dużo krzyczeli – dowiedzieliśmy się od jednego z działaczy bielskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej.

Po interwencji prawnika z Ordo Iuris zatrzymany działacz MW został wypuszczony wieczorem tego samego dnia. Policjanci zapowiedzieć mieli jednak, że to dopiero początek i dali do zrozumienia, że niedługo do aresztu trafi także prezes lokalnej struktury, który akurat w tym czasie przebywał zagranicą.