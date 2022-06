Islamista zaatakował bar dla gejów w Oslo. Są ofiary śmiertelne

Znany służbom od 2015 roku 42-letni obywatel Norwegii irańskiego pochodzenia, uważany za zradykalizowanego islamistę z historią choroby psychicznej, zaatakował bar dla gejów w Oslo. Zabił 2 osoby i ranił kolejne 21, w tym 10 poważnie.

Podejrzany zostanie poddany ocenie psychiatrycznej w najbliższych dniach w ramach śledztwa, podała policja.

Atak miał miejsce we wczesnych godzinach w sobotę, a ofiary zostały zastrzelone wewnątrz i na zewnątrz baru, będącego od dawna centrum środowiska LGBTQ w Oslo, a także na okolicznych ulicach i w jeszcze jednym barze w centrum stolicy Norwegii.

I videon ser ni när några barbesökare lyckas brotta ner islamisten Zaniar Matapour efter masskjutningen mot en gaybar. De offrade nästan sina egna liv. Att de tar den kampen är otroligt, säger Andreas Blix som såg gripandet från sitt fönster. Vilket fantastiskt civilkurage!👏🏼 pic.twitter.com/qUhlfeZh0i — Färbåd Jalali (@farbodjalali) June 25, 2022

„Wszystko wskazuje na to, że był to atak islamistycznego ekstremisty” – powiedział premier Jonas Gahr Stoere na konferencji prasowej. „Nie wiemy (jeszcze) czy społeczność queer była zamierzonym celem, ale wiemy, że to ofiara” – dodał.

Jak przekazał jeden ze świadków cytowany przez Reutersa, ukrył się on przed napastnikiem w piwnicy razem z niemal setką innych osób.

„Wiele osób płakało i krzyczało, ranni krzyczeli, ludzie byli przerażeni – bardzo, bardzo przerażeni” – powiedział Marcus Nybakken, 46-letni, który wyszedł z baru na krótko przed strzelaniną i wrócił później, aby pomóc.

„Ostatniej nocy tęcza była pomalowana na czarno” – powiedziała Anette Trettebergstuen, norweska minister kultury i równości, która sama jest – jak podkreśla Reuters – „wybitną” aktywistką na rzecz praw LGBTQ.

A gunman killed two people and injured more than 20 at a gay bar and on the surrounding streets in Oslo https://t.co/NHYvWtXcVF pic.twitter.com/iv8stmr9lh — Reuters (@Reuters) June 25, 2022

#BreakingNews #Oslo #OsloPride2022

A 42-year-old man is charged with terrorist act, two murders and several attempted murders. He struck in the middle of central Oslo, among other things against a nightclub for gays, the London Pub. The man charged is Zaniar Matapour. pic.twitter.com/nrMWKl7E4a — 247TV (@247TV3) June 25, 2022

Po tych wydarzeniach odwołano sobotnią paradę równości w Oslo. Zamiast niej kilka tysięcy ludzi odbyło spontaniczny marsz w centrum Oslo, wymachując tęczowymi flagami i skandując po angielsku: „Jesteśmy tutaj, jesteśmy dziwni, nie znikniemy”.

Norweski następca tronu Haakon, jego żona księżna koronna Mette-Marit i ich najmłodsze dziecko, 16-letni książę Sverre Magnus, dołączyli później do premiera i innych urzędników, aby złożyć czerwone i białe róże w pobliżu baru.

„Musimy chronić w Norwegii prawo do kochania kogo tylko chcemy” – powiedział Haakon dziennikarzom.

Według policji podejrzany został zatrzymany kilka minut po rozpoczęciu strzelaniny. Przekazano, że na miejscu zdarzenia zabezpieczano dwie bronie, w tym karabin automatyczny.

Mężczyzna odmówił przesłuchania przez policję, powiedział w rozmowie z NRK jego prawnik John Christian Elden.

Przywódcy europejscy potępili strzelaninę, podobnie jak Biały Dom.

„Jestem zszokowana haniebnym atakiem na niewinnych ludzi w Oslo” – napisała na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. „Nikt nie powinien obawiać się o swoje życie lub dobrobyt po prostu za to, kim jest”.

Prezydent Francji Emmanuel Macron, piszący po francusku i norwesku na swoim oficjalnym koncie na Twitterze, wyraził współczucie. „Jesteśmy silniejsi w walce z nienawiścią, jeśli staniemy razem” – napisał.

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że administracja Bidena była w kontakcie z Norwegią, aby złożyć kondolencje i wsparcie.

„Wszyscy jesteśmy przerażeni masową strzelaniną w Oslo, której celem byłądziś społeczność LGBTQI+, a nasze serca oczywiście kierują się do wszystkich rodzin ofiar, mieszkańców Norwegii, która jest wspaniałym sojusznikiem, i oczywiście społeczności LGBTQI+ tam i na całym świecie” – powiedział.

Norweskie organy bezpieczeństwa podniosły ocenę zagrożenia terrorystycznego kraju do najwyższego poziomu. Policja, która normalnie nie jest uzbrojona, będzie nosić broń do odwołania.

