Świat (Kresowy Przegląd Tygodnia #41)

Rosyjski koncern Gazprom poinformował w piątek o zakończeniu budowy gazociągu Nord Stream 2. Według nieoficjalnych informacji, Rosjanie planują rozpocząć przesył gazu pierwszą nitką rurociągu już od 1 października br.

Cena gazu na najważniejszych w Europie holenderskich notowaniach (TTF) sięgnęła poziomu 696 dolarów za 1000 metrów sześciennych. To rekordowy poziom w historii notowań. Dość wspomnieć, że trzy tygodnie temu gdy cena gazu zaczęła bić rekordy na holenderskiej giełdzie 1o00 m sześc. kosztowało jeszcze 586,3 dol.

29 września Szwecja zniesie większość pozostających jeszcze w mocy obostrzeń mających na celu zwalczenie epidemii COVID-19. 70 proc. dorosłych Szwedów otrzymało dwie dawki szczepionki, 80 proc. otrzymało pierwszą dawkę szczepionki.

Ponad 140 000 obywateli Francji protestowało przeciwko paszportom sanitarnym już ósmy weekend z rzędu. 80,5% dorosłej populacji Francji jest w pełni zaszczepiona.

Szefowie rządów Czech, Słowacji i Austrii oświadczyli, że sprzeciwiają się nielegalnej migracji, ponieważ nie chcą powtórki sytuacji z 2015 roku. Premier Czech Andrej Babisz apelował o powstrzymanie migracji z Białorusi, nie zgadza się też na wpuszczanie Afgańczyków do Europy.

Premier Iraku Mustafa Al-Kadhimi przyjął w czwartek w Bagdadzie szefa Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM), generała Kennetha McKenziego i zgodził się na kolejne spotkanie amerykańskich i irackich technicznych komitetów wojskowych w celu sfinalizowania planów zakończenia amerykańskiej obecności bojowej do końca roku.

Departament Sprawiedliwości pozwał Teksas za przyjęcie nowego prawa stanowego, które zakazuje aborcji po wykryciu bicia serca u dziecka, argumentując, że zostało ono uchwalone wbrew konstytucji.

Z sondażu przeprowadzonego w przededniu rocznicy ataku na World Trade Center wynika, że mieszkańcy USA szukają terrorystów we własnym społeczeństwie. Wynika z niego, że 65 proc. Amerykanów obawia się ataku terrorystycznego ze strony miejscowych ekstremistów, podczas gdy 50 proc. obawia się cudzoziemskich terrorystów, którzy mogliby uderzyć w USA. Portal zwraca uwagę, że jeszcze częściej rodzimych terrorystów obawiają się osoby określający się jako zwolennicy Partii Demokratycznej. Wśród nich aż 75 proc. respondentów wskazywało na możliwość ataku z ich strony. Wśród demokratów jest jednak także więcej niż przeciętnie osób obawiających się terrorystów z innych krajów – 57 proc.

W ciągu miesiąca notowania prezydenta USA Joe Bidena spadły aż o 6 punktów procentowych do najniższego od początku jego kadencji poziomu 43 proc.

Joe Biden nakazał w piątek odtajnienie dokumentów dotyczących śledztwa FBI ws. zamachów z 11 września. Domagały się tego rodziny ofiar.

W niedzielę, japoński minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi podczas rozmowy w japońskim kanale telewizyjnym NHK poinformował, że G7 zaprosi Rosję i Chiny na rozmowy o sytuacji w Afganistanie.

Indyjski premier Narenda Modi powiedział, że Indie pomogą Rosji w rozwijaniu Północnego Szlaku Morskiego i w uczynieniu go międzynarodową arterią handlową.

Dane na temat inflacji w Rosji z sierpnia wskazują, że wzrost cen następuje konsekwentnie do poziomu najwyższego od pięciu lat. Na koniec sierpnia inflacja w Rosji wyniosła w stosunku rok do roku 6,68 proc., podała w środę agencja informacyjna Interfax. Podkreśliła ona, że taki wynik to najszybsze tempo wzrostu cen od sierpnia 2016 r. Jak pokazują kolejne miesięczne odczyty wzrost cen postępuje. Na koniec lipca wynosił on 6,46 proc., na koniec czerwca 6,5 proc., w maju 6,02 proc., w kwietniu 5,53 proc., w marcu 5,79 proc., w lutym 5,67%, a w styczniu 5,19 proc.

Dzięki transferowi środków od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w ciągu tygodnia od 20 do 27 sierpnia rezerwy walutowe Rosji wzrosły o 20 mld USD do rekordowego poziomu 615,6 mld USD.

Rosyjski minister ds. sytuacji nadzwyczajnych i były wiceszef FSB, Jewgienij Ziniczew, zginął w mieście Norylsk w Arktyce, gdzie odbywały się ćwiczenia. Jak podano, zginął ratując życie innej osoby – kamerzysty, który wpadł z urwiska do wody.

Telegramowi, Facebookowi i Twitterowi grozi grzywna w łącznej wysokości 72 mln rubli (988 605 dolarów) za odmowę usunięcia zabronionych treści. Rozprawa odbędzie się 14 września w Moskwie.

W lipcu roczna inflacja w Turcji osiągnęła najwyższy poziom od dwóch lat 18,95%, jak pokazały we wtorek oficjalne dane. Jak wynika z danych, wskaźnik cen producentów wzrósł w lipcu o 2,46% miesiąc do miesiąca, co oznacza roczny wzrost o 44,92%.

Niektórzy imigranci w Danii będą teraz musieli pracować przynajmniej 37 godzin tygodniowo, aby otrzymać świadczenia socjalne. Będzie to wymóg dla osób, które pobierają świadczenia przez trzy do czterech lat i nie osiągnęły określonego poziomu znajomości języka duńskiego.

W toku ciężkich walk talibowie ogłosili w zeszłym tygodniu, że zdobyli całą dolinę Pandższiru – ostatni bastion ich przeciwników.

Anglikański biskup Jonathan Goodall przekazał informację o swojej rezygnacji i przejściu do Kościoła Katolickiego. Od ośmiu lat był ordynariuszem sufraganem Ebbsfleet w południowej Anglii.

Ze względu na wzrost cen i zmniejszenie dostępności nieruchomości mieszkalnych, miasta i gminy w Holandii planują zabronić zakupu mieszkań w celach inwestycyjnych.

Holenderski kryzys azotowy można rozwiązać przed 2025 r., jeśli rząd wywłaszczy grunty rolne rolnikom znajdującym się w pobliżu wrażliwych obszarów przyrodniczych. Holenderskie Stowarzyszenie Rolników krytykuje propozycje. Holandia znalazła się w kryzysie azotowym w 2019 r. po tym, jak Rada Stanu orzekła, że ​​zrobiono zbyt mało, aby zmniejszyć opady azotu. Wpływa to na jakość wód gruntowych i powierzchniowych oraz rezerwatów przyrody. Setki projektów (budowlanych) zostały zamknięte, aby zapobiec dalszym szkodom w przyrodzie. Od 1 lipca obowiązuje ustawa azotowa, która stanowi, że połowa „wrażliwej na azot” przyrody musi być zdrowa do 2030 roku. W wyniku działań rządu 280 hodowców trzody chlewnej przestało działać, przy zakładanych 500. W rezultacie nie osiągnięto dwóch trzecich szacowanej redukcji azotu.

W związku z tym, że trzecia próba nie pozwoliła w obecnym parlamencie wyłonić większości rządowej, obywatele Bułgarii będą głosować po raz trzeci w ciągu roku.

W drugim co do wielkości mieście Litwy po raz pierwszy przeszedł marsz środowiska osób homoseksualnych i transseksualnych.To pierwszy tego rodzaju marsz w Kownie. Samorząd miasta nie wydał zgody na zgromadzenie, ale litewski Sąd Najwyższy nie podzielił jego stanowiska i w efekcie manifestacja homoseksualistów i transseksualistów odbyła się w sobotę, zgodnie z planem ich organizacji. Wiadomość o planowanej manifestacji zmobilizowała także przeciwników ruchu LGBT. Wśród zgromadzonych kontestatorów marszu pojawił się były mer miasta Vytautas Szustauskas, który twierdził, że nie popiera tego rodzaju marszów. Maszerującym towarzyszyły okrzyki „Hańba”, i „Idźcie do domu” ze strony przeciwników ich inicjatywy. Kilkudziesięciu kontestatorów dążyło do fizycznego starcia na skutek czego interweniowali funkcjonariusze licznie zgromadzonej tego dnia w centrum Kowna policji. Zatrzymany został również mężczyzna nagrywający marsz za to, że miał wyrażać wobec jego uczestników obraźliwe komentarze.

W piątek nastąpiło otwarcie „najnowocześniejszego stadionu w Serbii” w Bačkiej Topoli. Miejscowe TSC, klub węgierskiej mniejszości, rozegrało z tej okazji sparingowy mecz z Ferencvárosem Budapeszt i pokonało mistrza Węgier 2:1. Serbskie państwo nie miało żadnego udziału w finansowaniu powstawania obiektu.

