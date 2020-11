Lisicki: w przypadku narzucania Polsce ideologii LGBT należy rozważyć opuszczenie UE

Gdyby to, co mówi pani komisarz miało stać się wiążące dla Polski, nasz kraj w żadnym razie nie powinien się na to godzić. W żadnym razie, czyli za cenę także odcięcia środków a nawet opuszczenia Unii Europejskiej – stwierdził Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.

W czwartek Komisja Europejska zaprezentowała unijną strategię na rzecz tzw. równości LGBTIQ. Unijni urzędnicy chcą m.in. rozszerzenia katalogu przestępstw o „homofobiczną mowę nienawiści”, a także uznania we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej nie tylko zagranicznych „małżeństw homoseksualnych”, ale też adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Do przyjęcia nowego prawa potrzebna jest jednomyślna decyzja krajów członkowskich.

Paweł Lisicki zauważył w rozmowie z dorzeczy.pl, że „wielu Polaków wyznających tradycyjne wartości regularnie może czuć, że są wyszydzani, wyśmiewani, że atakuje się ich wartości i symbole” i ubolewał, że „Unia Europejska zamiast bronić tego, co jest fundamentem Europy, idzie w kierunku rewolucjonizowania i rewoltowania naszego kontynentu”.

„Wygląda na to, że od czasu, gdy Polska 16 lat temu wstępowała do Unii Europejskiej, Unia ewoluowała w bardzo złym kierunku. Ze wspólnoty różnorodnych ojczyzn coraz bardziej zaczyna zmieniać się w przedsięwzięcie ideologiczne, w którym dominują różnego rodzaju lewicowe projekty i w którym ma miejsce próba narzucenia inaczej myślącym jedynie słusznej ideologii” – powiedział redaktor naczelny DoRzeczy.pl odnosząc się do pomysłów powiązania przyznawania środków z UE z tzw. praworządnością, przez którą część unijnych polityków rozumie „prawa” LGBT czy dostęp do aborcji.

