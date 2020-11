VICTA – nowa zanurzająca się łódź motorowa z Wielkiej Brytanii [+VIDEO/+FOTO]

Według brytyjskiej firmy SubSea Craft, która buduje pojazd VICTA, jest to szybka, długodystansowa, zdolna do zanurzania się łódź motorowa przeznaczona do skrytego transportu nurków-operatorów.

Brytyjska firma SubSea Craft prezentuje wyniki swoich prac nad pojazdem VICTA, opracowanym specjalnie do transportu zespołu nurków. To jednostka nawodna zdolna do zanurzania się, dzięki czemu może w ukryciu dostarczać nurków w konkretne miejsce lub odbierać ich po wykonaniu zadania.

Według charakterystyki producenta, jednostka ta łączy w sobie cechy szybkiego i długodystansowego statku dostarczającego ludzi w konkretne miejsce (LRIC – long-range insertion craft) oraz zanurzalnego pojazdu dostarczającego pływaków (SDV – swimmer delivery vehicle). Głównym przeznaczeniem jest transport nurków czy gotowych do wykonania misji operatorów na lub pod powierzchnią wody. Oznacza to, że jednostka może szybko przejść w zanurzenie, redukując ryzyko zostania zauważoną.

Producent zaznacza, że tego typu jednostka może mieć zarówno zastosowanie w sektorze obronnym, ale również w obszarze energetyki morskiej, badań czy wypoczynku. Konstrukcja ma umożliwiać zwodowanie z różnego rodzaju platform: standardowych kontenerów morskich, przyczep, śmigłowców czy okrętów nawodnych.

VICTA może pomieścić na pokładzie do ośmiu nurków/operatorów ze sprzętem, w tym dwóch członków załogi. Prędkość maksymalna na powierzchni ma wynosić ponad 40 węzłów, a marszowa 30 węzłów. Jak podano, pełne symulacje obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) dla operacji nawodnjych i podwodmych zapewniają dynamicznie stabilną jednostkę z maksymalną prędkością podwodną 8k.

Szef SubSea Craft, Graham Allen uważa, że „VICTA dodaje unikalny, nowy wymiar operacjom morskim”, ponieważ „po raz pierwszy organizacje z zakresu obrony i bezpieczeństwa mogą używać pojazd, który szybko pokonuje znaczące dystanse na powierzchni, nim zanurzy się, by niezauważenie dotrzeć do celu”.

Według oficjalnych informacji, próby morskiej pojazdu VICTA mają odbyć się w styczniu br. Prace zostały w pewnym stopniu opóźnione w związku z perturbacjami spowodowanymi koronawirusem. Dane podane przez SubSea Craft mówią, że ma on blisko 12 metrów długości i 2,3 m szerokości, a zasięg to 250 mil morskich (ponad 460 km) na powierzchni lub 25 mil morskich w zanurzeniu. Czas zanurzenia to około 2 minut.

designboom.com / Kresy.pl