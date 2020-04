33 maszty 5G brytyjskiej firmy telekomunikacyjnej zniszczone

Jak przekazał we wtorek portal The Scottish Sun brytyjska firma telekomunikacyjna BT poinformowała, że jej pracownicy są atakowani podczas serwisowania lub stawiania masztów sieci 5G.

Szef brytyjskiej firmy telekomunikacyjnej BT Philip Jensen przekazał, że jego pracownicy są atakowani przez grupy osób twierdzące, że maszty sieci 5G wpływają na zakażenie koronawirusem – przekazuje szkocki oddział The Sun. Sam Jensen również został zarażony koronawirusem, jak pisał w mailu, nigdy nie uwierzyłby, że z powodu przekonania o szkodliwości sieci 5G jego pracownicy będą zagrożeni.

Do tej pory w całym Zjednoczonym Królestwie zostało uszkodzone lub zniszczone 33 maszty jego firmy. „Może to nie brzmi jak dużo, ale jeśli jest to masz zapewniający połączenia dla wielu osób, to ma to znaczenie” – przekazywał.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„To wszystko jest szalone” – mówił w rozmowie z The Sun. „Nie ma żadnego potwierdzenia dla tych teorii, wiele się wyklucza, a wszystkie otwarcie ignorują podstawowe zasady nauki”. Według szefa BT, część osób odpowiedzialna za ataki twierdzi, że pandemia koronawirusa w ogóle nie ma miejsca, a wszystkie problemy są wywoływane przez sieć 5G.

Według danych firmy, większość zepsutych masztów telekomunikacyjnych nie była nawet przystosowana do nowej technologii. „Większość zaatakowanych miejsc nawet nie może transmitować 5G” – informował Jensen

„W tym tygodniu jeden ze słupów telefonicznych był owinięty drutem kolczastym, aby nasi pracownicy nie mogli wykonać zlecenia. Te słupy podtrzymują linie telefoniczne, nie mają nic wspólnego z siecią. Ciężko jest stwierdzić czy można używać logiki i rozumowania do obalania takiego odklejania się od rzeczywistości’ – przekazywał w mejlu Philip Jensen, szef BT.

Według światowej organizacji zdrowia, nie ma żadnych dowodów na przenoszenie się koronawirusa przez sieć 5G lub tworzanie choroby przez instalacje z nią związane.

