W Wielkiej Brytanii z powodu koronawiusa zmarło ponad 14500 osób

W piątek, brytyjski oddział Agencji Prasowej Reuters poinformowała o kolejnych zgonach pacjentów zarażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby w tamtejszych szpitalach zmarło 847 osób.

Jak podaje w piątek Agencja Prasowa Reuters, liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa w ciągu doby wzrosła o 847 przypadków. Ministerstwo zdrowia przekazało, że łączna ilość ofiar śmiertelnych wynosi 14 576. Do tej pory w Wielkiej Brytanii testy przeszło 341 551 osób z czego u 108 692 wykazały one obecność wirusa.

Anthony Costello, profesor Międzynarodowego Instytutu Zdrowia Dziecka w rozmowie z Reutersem stwierdził, że Wielka Brytania spóźniła się wprowadzaniem wszelkich obostrzeń.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Gdzie system popełnił błędy, które poprowadzą prawdopodobnie do najwyżej ilości śmierci w Europie? Musimy zmierzyć się z faktem, że byliśmy za wolni, byliśmy za wolni w wielu punktach” – przekazywał. „Jednak ciągle możliwe jest, że będziemy dobrze przygotowani na drugą falę wirusa”.

Wielka Brytania ma piątką największą liczbę oficjalnych ofiar śmiertelnych COViD-19. Wyprzedzają ją tylko Stany Zjednoczone, Włochy, Hiszpania i Francja. Reuters zwrócił uwagę, że dotyczy to jedynie zgonów potwierdzonych oficjalnie przez służby zdrowia.

Zdaniem profesora liczba ofiar śmiertelnych w Zjednoczonym Królestwie może sięgnąć do 40 000 przypadków i może spowodować to nabycie odporności jedynie przez 10% do 15%.

Skrytykował tym samym całą ideę nabywania odporności zbiorowej. „Pomysł nabywania przez obywateli odporności zbiorowej wymagałby przynajmniej sześciu fal zakażeń żeby osiągnąć przynajmniej współczynnik 60%”.

Jak przekazywaliśmy, Pięciu naukowców z Harvard T.H. Chan School of Public Health w opublikowanym we wtorek na łamach renomowanego czasopisma „Science” artykule twierdzi, że rozprzestrzeniający się na świecie koronawirus w najbliższych czterech latach może pojawić się na większą skalę ponownie. Oznacza to, że będzie on stanowić zagrożenie nawet do 2024 roku, co grozi wybuchem kolejnej epidemii.

Kresy.pl/Reuters