Według WHO aborcja ma być kluczowa w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa

Mimo trwającej pandemii, agendy ONZ nie ustają w propagowaniu aborcji. Ochrona „praw reprodukcyjnych i seksualnych” ma być, zdaniem WHO i Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych, kluczowa dla walki ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa – czytamy na stronie Ordo Iuris. Podobne stwierdzenia znalazły się w planie przeciwdziałania kryzysowi humanitarnemu podpisanym przez Sekretarza Generalnego ONZ.

Wedle Ordo Iuris obecna sytuacja wykorzystywana jest głównie do prowania aborcji farmakologicznej, co wpisuje się w narrację obecną już we wcześniejszych aktach ONZ, w których m.in. uznano niektóre substancje poronne za „leki podstawowe”.

W ostatnich tygodniach ONZ, w ramach walki z koronawirusem, zajmuje się realizacją ideologicznych postulatów. W dokumentah WHO i UNFPA – agend ONZ do spraw zdrowia i kwestii ludnościowych – oprócz zaleceń dotyczących m.in. wzmocnienia służby zdrowia, znajdują się liczne odniesienia do „praw reprodukcyjnych i seksualnych”, do których zaliczana jest aborcja. Wedle ich autorów, umożliwianie aborcji w jak najszerszym zakresie podczas pandemii, ma taką samą wagę jak np. ochrona kobiet w ciąży.

Wspomniane ageny i ich jednostki wyspecjalizowane, takie jak HRP – Human Reproduction Programme, postulują, by w czasie pandemii jak najszerzej promować aborcję farmakologiczną. Przedstawicielka WHO dr Antonella Lavalanet przekonuje, że aborcja farmakologiczna, nawet bez kontroli lekarskiej, powinna być przedstawiana kobietom jako najlepsze rozwiązanie, szczególnie tam, gdzie dostęp do aborcji jest z różnych przyczyn ograniczany.

WHO latem zeszłego roku wydało dokument, który wprost wkazywał aborcję farmakologiczną, nawet do 24 tygodnia ciąży, jako najbardziej pożądaną metodę, będącą formą „samoopieki”. Niemal w tym samym czasie WHO wpisała na listę „leków podstawowych” dwie substancje poronne.

Global Humanitarian Response Plan COVID 19, czyli strategia podpisana przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, wskazuje m.in. na konieczność zapewnienia wszystkim osobom dotkniętym przez kryzys humanitarny Minimalnego Początkowego Pakietu Usług z zakresu „zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Według dokumentu pt. The Inter-Agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings z 2018 roku jako taką usługę zaliczana jest takż aborcja.

Mając na uwadze wydawane przez WHO i UNFPA dokumenty i zalecenia, trudno oprzeć się wrażeniu, że kryzys wywołany pandemią COVID-19 stanowi pretekst do jeszcze większego zintensyfikowania działań tych gremiów mających na celu narzucenie państwom rozwiązań godzących w fundamentalne prawa człowieka. Propagowanie aborcji farmakologicznej skutkuje podważeniem obowiązującego prawa w państwach, które jej co do zasady zakazują, takich jak Polska. Proceder ten jest bowiem o wiele trudniej ścigać, co wykorzystują intensywnie proaborcyjne organizacje – podkreśla Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

