Działalność ośrodków Planned Parenthood w Pensylwanii ograniczona „tylko do usług aborcyjnych”

Ośrodki Planned Parenthood Keystone w Pensylwanii nie wykonują obecnie żadnych badań ani usług związanych m.in. z zakażeniami przenoszonymi drogą płciową. Są otwarte „jedynie do usług aborcyjnych”.

Na ten moment Planned Parenthood Keystone służy pacjentom w Allentown, Wilkes-Barre, Warminster, Reading, York i Harrisburg jedynie usługami aborcyjnymi – można przeczytać na Twitterze PPK.

To ensure the health & safety of our all, PPKeystone has temporarily closed all of its health centers for family planning visits effective March 23, 2020. Download our PPDirect App to access sexual & reproductive health care. https://t.co/bFGCDuFw8A pic.twitter.com/TbBsPOEPnL — Planned Parenthood Keystone (@PPKeystone) March 30, 2020

Podobna informacja widnieje również na stronie Planned Parenthood z południowo-wschodniej Pensylwanii: „AKTUALIZACJA COVID-19: Nasze centra aborcyjne są otwarte!”.

Bezpieczeństwo każdego jest naszym najwyższym priorytetem. Wiemy, że opieka seksualna i reprodukcyjna ludzi nie może czekać, nawet w tak niepewnych czasach, robimy wszystko, aby zaspokoić potrzeby naszych pacjentów – stwierdza Planned Parenthood.

Departament zdrowia Pensylwanii 20 marca nakazł zamknięcie wszystkich firm, których działalność nie jest niezbędna do „podtrzymywania życia”. Kliniki aborcyjne zostały jednak spod restrykcji wyłączone.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Aborcja jest niezbędna i nie powinno się to zmienić podczas kryzysu – stwierdziła tłumacząc taki stan rzeczy Dayle Steinberg, jedna z czołowych figur pensylwańskiego Planned Parenthood – Wiemy, że aborcja nie może czekać – dodała.

Instytut Rodziny Pensylwanii wezwał gubernatora Toma Wolfa do włączenia aborcji do zakazu przeprowadzania dobrowolnych zabiegów, nie będących niezbędnymi do utrzymania życia, w celu ochrony personelu medycznego i uniknięcia rozprzestrzeniania się infekcji spowodowanej przez koronawirusa.

W 2018 r. Planned Parenthood wsparło ponowny wybór Wolfa na urząd gubernatora kwotą 1,5 mln dolarów. Wielokrotnie wetował on ustawodawstwo na rzecz ochrony życia, takie jak zakaz aborcji przez rozczłonkowanie czy zakaz aborcji na podstawie prenatalnej diagnozy zespołu Downa.

Dla pracowników opieki zdrowotnej zajmujących się pacjentami wymagającymi pilnej pomocy brakuje środków ochrony osobistej, dlatego Lexi Stefani, przedstawicielka Instytutu Rodziny przekonuje: Każda maska ​​sprzętu ochrony osobistej stosowana przy aborcjach przez Planned Parenthood może być wykorzystana przez lekarza walczącego z koronawirusem.

W rzeczywistości Planned Parenthood to biznes, który istnieje, aby zarabiać pieniądze poprzez aborcje. I to jest dla nich wielki interes w Pensylwanii, czerpiąc rocznie zyski z 15 000 aborcji, jest to połowa aborcji wykonywanych w tym stanie. Pomimo tego co o niej mówią, stanowi ona jedynie niewielką część tego co robią – powiedziała Stefani – W czasie kryzysu ujawnili swoje priorytety, ich kliniki pozostają otwarte tylko po to, aby zapewnić dobrowolną aborcję – dodała.

Planned Parenthood publicznie ogłosiło, że poszukuje dodatkowego sprzętu medycznego, aby dalej przeprowadzać aborcje. Jak zauważył komentujący sprawę portal lifesitenews.com to wszystko dzieje się w czasie gdy w szpitalach brakuje wyposażenia dla personelu i miejsce dla pacjentów z kornawirusem.

