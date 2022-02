NBP dokupi 100 ton złota

Zależy nam na porozumieniu z Komisją Europejską, ale do końca marca musimy podjąć jakąś decyzję w związku z niewydaniem opinii do polskiego KPO, ewentualnie nawet o wycofaniu się z Funduszu Odbudowy - oświadczył w poniedziałek prezes Partii Republikańskiej, europoseł Adam Bielan. Polska miała otrzymać na realizację samego KPO 58,1 mld euro, czyli ok. 270 mld zł, do wydania w ciągu pięciu lat.

Bielan wypowiadał się w programie "Sedno sprawy" w Radiu Plus na temat wstrzymanych dla Polski środków z Funduszu Odbudowy UE. Podkreślił, że KE działa poza prawem, nie wydając opinii do polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Komisja miała na to czas do 1 sierpnia ub. roku. "W takiej sytuacji należy rozważać zaskarżenie decyzji KE, chociaż trzeba pamiętać, że byłaby to kolejna eskalacja konfliktu, nam zależy na porozumieniu w tej sprawie" - powiedział Bielan, cytowany przez portal Business Insider.

"Zbliżamy się do momentu, w którym trzeba będzie tę sprawę przesądzić, mówię o ewentualnych krokach prawnych. Koniec pierwszego kwartału 2022 r. to jest taki ostateczny moment, kiedy ta decyzja musi zapaść" - dodał.