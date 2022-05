Rząd zapowiada wsparcie dla kredytobiorców. Morawiecki przedstawił szczegóły programu

Rząd planuje wsparcie dla kredytobiorców, w tym po 4 miesiące wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku – oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział też zwiększenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców do 2 mld zł. Podkreślił, że projekt trafi do kilkudniowych konsultacji.

Rząd planuje wsparcie dla kredytobiorców, m.in. 4 miesiące wakacji kredytowych w ’22 i ’23, a koszt tego wsparcia wyniesie 3 mld zł – poinformował premier Mateusz Morawiecki w czasie wtorkowej konferencji prasowej. Podkreślił, że rząd chce zwiększyć Fundusz Wsparcia Kredytobiorców do 2 mld zł. „Wprowadzamy cztery miesiące wakacji kredytowych w tym i cztery miesiące w przyszłym roku. Łączny koszt z tego tytułu to ok. 3 mld zł. Poza tym udzielimy pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej i zapewnimy, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który obecnie opiewa na 600 mln zł, wzrośnie do 2 mld zł i to jest pula do wykorzystania już w tym roku, a na kolejny będzie to kolejne 2 mld zł. Ten koszt poniesie sektor bankowy” – oświadczył szef rządu, cytowany przez PAP.

Premier przekazał, że planowane są także zmiany we wskaźniku WIBOR. Koszt zmian wyniesie 1 mld złotych. „Wprowadzimy mechanizmy, które pomogą obywatelom w spłacie kredytów poprzez niższą wartość referencyjną. WIBOR zostanie zastąpiony nową stawką – jeśli sektora bankowy jej nie wypracuje, to będzie to stawka overnight POLONIA, liczona przez NBP, która jest korzystniejsza nawet o 0,4 pkt. proc. To da roczne oszczędności rzędu 1 mld zł, których koszt poniosą banki” – powiedział Morawiecki.

Zapowiedział także zmiany w oprocentowaniu depozytów. „Zaproponuję nowe rozwiązania w zakresie oszczędzania. Powinny być one oferowane Polakom przez sektor finansowy” – stwierdził. Podkreślił, że zapowiadane rozwiązania będą dotyczyć także Ministerstwa Finansów, które oferuje obecnie obligacje oszczędnościowe. „W najbliższym czasie zaproponujemy nowe rozwiązania” – dodał.

Premier zaznaczył, że zachowanie instytucji finansowych, które z powodu podnoszenia stóp procentowych przez NBP, notują bardzo wysokie zyski i „są niezdolne do podzielenia się tymi korzyściami z obywatelem” jest niedopuszczalne.

Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek, że do 13 maja potrwają konsultacje społeczne projektu przepisów ws. wsparcia dla kredytobiorców. Wiceminister finansów Piotr Patkowski przekazał, że resort chce, by rząd przyjął projekt do 17 maja.

Jak informowaliśmy, już pod koniec kwietnia, w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział tzw. wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych i będą chcieli z takich wakacji skorzystać, a także zwiększenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Przypomnijmy, że w zaledwie 7 miesięcy raty kredytu wzrosły o 51 proc. W sierpniu ub. roku rata kredytu hipotecznego o wartości 300 tys. zł zaciągniętego na 20 lat wynosiła około 1553 zł, w kwietniu br. było to 2 353 zł zł.

W odpowiedzi na rosnącą inflację Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła w maju stopy procentowe. To ósma podwyżka stóp z rzędu. Narodowy Bank Polski poinformował w czwartek o decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu wszystkich stóp procentowych o 0,75 pkt. procentowego.

RPP nieprzerwanie podwyższa stopy procentowe co miesiąc od października 2021 roku. Wcześniej stopa referencyjna wynosiła 0,1 proc. i pozostawała niezmienna od 9 lat.

