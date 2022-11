KE nie zgadza się na tarczę antyinflacyjną. Morawiecki: „mamy groźby, że będą nakładane kary”

Polska nie uzyskała zgody Komisji Europejskiej na stosowanie tarczy antyinflacyjnej. Na razie tarcza nie jest uwzględniona w pracach nad przyszłorocznym budżetem – podał Dziennik Gazeta Prawna (DGP) w poniedziałek. „Ze strony KE nawet mamy groźby, że będą nakładane kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych działań osłonowych, obniżek stawek podatkowych VAT” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki, potwierdzając wcześniejsze doniesienia. „mamy groźby, że będą nakładane kary”

Dziennik Gazeta Prawna poinformował w poniedziałek, że na razie tarcza antyinflacyjna nie jest uwzględniona w pracach nad przyszłorocznym budżetem. „Budżet państwa jest tworzony na podstawie aktualnego stanu prawnego, a nie przyszłego. Dlatego nie uwzględnia i nie może uwzględniać tarczy na 2023 r., która obowiązuje do końca tego roku” – podkreślał rozmówca medium. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał w poniedziałek, że Polska nie uzyskała zgody Komisji Europejskiej na stosowanie tarczy antyinflacyjnej. Na pytanie, czy już zapadła decyzja o rezygnacji z tarcz antyinflacyjnych, odpowiedział, że z tarczy antyinflacyjnej rząd nie zrezygnuje, lecz przyjmie ona nową formę.

„Przeciwnie, ze strony KE nawet mamy groźby, że będą nakładane kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych działań osłonowych, obniżek stawek podatkowych VAT” – powiedział Morawiecki.

„Chcemy zastąpić je innym mechanizmem obrony przed inflacją, aby rzeczywiście to zamrożenie ceny dla gospodarstw domowych (…) i małych i średnich firm, dla gospodarstw, szpitali, szkół, utrzymać” – dodał.

Jego zdaniem będzie to możliwe przez takie ukształtowanie cen przez spółki energetyczne, by one były buforem powrotu stawek VAT do poprzedniego poziomu.

Szef rządu powiedział, że Polska nie chce kolejnego konfliktu w Komisją Europejską. „Tak długo, jak się da, i nie będzie gwałtownego sprzeciwu KE, utrzymamy zerowe stawki VAT na żywność. To przecież w dużo mniejszym stopniu zakłóca konkurencyjność na jednolitym runku, a przede wszystkim przekłada się na odrobinę niższe ceny dla polskich rodzin” – oświadczył premier. „Będziemy zabiegać o to, aby przynajmniej te obniżki VAT zostały utrzymane, a wszystkie pozostałe będziemy amortyzować innym mechanizmem” – dodał.

Stwierdził, że „tarcza antyinflacyjna pozostaje, tylko w zmienionej formie”.

gazetaprawna.pl / Kresy.pl