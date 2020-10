Tichanowska spotkała się z czołowymi polskimi politykami

Była kandydatka na prezydenta Białorusi i jedna z liderek białoruskiej opozycji Swietłana Tichanowska spotkała się we wtorek z kilkoma czołowymi polskimi politykami, w tym z premierem Morawieckim. W stolicy Polski odbyła też spotkania z białoruskimi środowiskami opozycyjnymi.

Jak podaje Tut.by, podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim białoruska opozycjonistka przekazała mu listę rekomendacji, w jaki sposób usprawnić procedurę uzyskiwania przez Białorusinów polskich wiz humanitarnych a także prawa do pracy. Na spotkaniu omówiono także sprawy rehabilitacji Białorusinów, którzy odnieśli poważne obrażenia podczas protestów, a także programy stypendialne dla sportowców, aby mogli dalej trenować w Polsce. „Mateusz Morawiecki wyraził solidarność z narodem białoruskim i protestującymi. W odpowiedzi Swietłana Tichanowska wyraziła wdzięczność za wsparcie programów studenckich, niezależnych mediów, blogerów i całego narodu białoruskiego” – poinformowano na kanale Swietłany Tichanowskiej w serwisie Telegram.

Happy to see @MorawieckiM again! We’ve had a very fruitful discussion about work permits for exiled Belarusians, support programs for repressed athletes & rehabilitation for injured peaceful protesters. Thank you PM Morawiecki for your cordiality and solidarity! pic.twitter.com/Og584fgbSu

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) October 20, 2020