Koszalin: zdewastowano kapliczkę i zniszczono figurę Matki Bożej przywiezioną z obozu w Dachau

W Koszalinie zdewastowano kapliczkę na terenie parafii Ducha Świętego. Nieznani sprawcy zniszczyli m.in. figurę Matki Najświętszej, która została przywieziona z Dachau przez byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego.

Do dewastacji doszło w nocy ze środy na czwartek. Kapliczka zlokalizowana jest na parafialnym placu, tuż przed kościołem. Policji dotychczas nie udało się ustalić sprawców.

Dzisiaj w nocy ktoś zdewastował kapliczkę i figurę Matki Bożej stojącą na naszym placu parafialnym przy kościele. Jest to dla nas bardzo smutne wydarzenie, szczególnie, że figura ma niezwykłą wartość historyczną. Została przywieziona z Dachau przez byłego więźnia obozu koncentracyjnego – przekazali w czwartek na Facebooku duszpasterze parafii.

Zaapelowano również o modlitwę za sprawców dewastacji oraz wskazano na inne straty materialne. Prosimy o modlitwę za sprawców tego zdarzenia, którzy oprócz zniszczenia kapliczki, połamali także drzewce flag narodowych zawieszonych przy Szkole Katolickiej i wybili szyby w parafialnych witrynach – przeczytać można na parafialnym Facebooku.

Jak zapowiedziano, niedługo odbędzie się nabożeństwo ekspiacyjne za tę profanację.

Rzecznik policji w Koszalinie potwierdził, że oficjalnie wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Dodał, że obecnie policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Udało się przesłuchać świadków zdarzenia, a także zabezpieczyć nagrania z monitoringu.

Ataki na obiekty kultu w Polsce

Jak przekazała policja, tylko od 25 października 2020 r. do 2 marca 2021 roku odnotowano 152 ataki na kościoły, miejsca i symbole kultu w Polsce. Z tej liczby 58 zdarzeń to były uszkodzenia mienia, 29 – niszczenie zabytków, a 13 spraw dotyczyło zakłóceń nabożeństw. Trzynaście zdarzeń to były przypadki znieważenie pomnika lub obiektu (miejsca kultu), a aż 39 przypadków kwalifikowano jako obrazę uczuć religijnych.

Co ważne, są to jedynie dane dotyczące przypadków zgłoszonych, w których podjęto czynności. Oznacza to, że w skali kraju takich incydentów mogło być jeszcze więcej.