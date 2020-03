Po Włoszech msze święte odwołane także na Słowacji

Konferencja Biskupów Słowacji poinformowała we wtorek, że z powodu zagrożenia koronawirusem władze odwołały publiczne sprawowanie nabożeństw do 23 marca.

Jak podano na stronie Konferencji Biskupów Słowacji, premier tego kraju Peter Pellegrini poinformował dzisiaj telefonicznie KBS, że od 10 do 23 marca nie można publicznie odprawiać nabożeństw.

„Biskupi przyjęli ten zakaz z wielkim bólem, jednak proszą księży i wiernych, by go posłuchali” – napisali słowaccy hierarchowie zapowiadając, że w najbliższej przyszłości po konsultacji z władzami sanitarnymi dostarczą więcej informacji na temat innych czynności liturgicznych i uroczystości.

Księży poproszono o „spokojne” poinformowanie wiernych o zarządzeniu władz i odwołanie nabożeństw do 23 marca. Jednocześnie podkreślono, że kościoły powinny zostać otwarte dla prywatnych modlitw „tam, gdzie to możliwe”.

Słowaccy biskupi zachęcili wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach za pośrednictwem telewizji i radia. Księża mają kontynuować posługę duszpasterską nie łamiąc rządowych rozporządzeń.

„Zapraszamy wszystkich do modlitwy. Nie traćmy nadziei, nie poddawajmy się obawom, lecz z ufnością w naszych rodzinach zwracamy się do naszej Niebieskiej Matki: +Siedmiobolesna Dziewico Maryjo, Patronko Słowacji, prosimy o Twoją pomoc i ochronę. Wyproś uzdrowienie chorym, chroń zdrowych, którzy się nimi opiekują i zapobiegaj szerzeniu się choroby. Oręduj za nami, którzy się do Ciebie z wiarą uciekamy!+ Prośmy Pana, aby ten bardzo bolesny zakaz został z czasem odwołany”. – napisano w komunikacie Konferencji Biskupów Słowacji.

Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa włoskie władze „zawiesiły” do 3 kwietnia odprawianie mszy świętych. Wcześniej z własnej inicjatywy odprawianie mszy zawiesiły niektóre diecezje na północy Włoch. W Polsce przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki zaapelował do księży, by zwiększyli liczbę niedzielnych mszy świętych, tak by w kościołach nie było dużych zgromadzeń ludzi. Jednocześnie napisał w komunikacie, że „jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”.

Kresy.pl / tkkbs.sk