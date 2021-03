Zmarł ks. prałat Adam Myszkowski, pobity proboszcz z Paradyża

Ks. Adam Myszkowski, proboszcz parafii pw. Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli – Paradyżu, ciężko pobity na początku tego miesiąca, zmarł w szpitalu.

Przypomnijmy, że na początku marca br. ciężko pobito 69-letniego księdza prałata Adama Myszkowskiego. Duchowny został zaatakowany kostką brukową w momencie zamykania bramy wejściowej na teren plebanii parafii pw. Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli – Paradyżu. Do zdarzenia doszło 2 marca w godzinach wieczornych.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Ksiądz odniósł poważne obrażenia ciała. Początkowo podawano, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Poszkodowany kapłan przebywał na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. W następstwie odniesionych ran przeszedł operację.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W środę Radio Plus Radom poinformowało, że ksiądz Myszkowski nie żyje. Zmarł w 69. roku życia i 43. roku kapłaństwa. Jak podano, przez dwa tygodnie pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej nie odzyskał przytomności.

Sprawca został zatrzymany przez policję po kilkunastu godzinach. To 47-letni mieszkaniec gminy Paradyż. Przyznał się do napaści. Jak ustalili policjanci, mężczyzna w chwili popełnienia przestępstwa był nietrzeźwy. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

69–letni ksiądz Adam Myszkowski był proboszczem parafii pw. Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli – Paradyż od 30 lat. Był też dziekanem dekanatu żarnowskiego w diecezji radomskiej.

Przeczytaj: Seria pobić kapłanów i dewastacji kościołów w całej Polsce

Jak informowaliśmy w listopadzie ub. roku, z dorocznego raportu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wynika, że liczba przestępstw z nienawiści na tle religijnym wciąż rośnie. Chrześcijanie bardzo często są ich celem, na co wpływ ma m.in. polityczna i medialna marginalizacja tej grupy społecznej lub przedstawianie jej w krzywdzącym świetle.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W zeszłorocznym raporcie podającym dane za rok 2019 stwierdzono przestępstwa z nienawiści względem chrześcijan w aż 32 państwach, a ich łączna liczba zarejestrowanych dzięki organizacjom pozarządowym wyniosła niemal 600 – oznacza to 20% wzrost w porównaniu do 2017 roku. Warto jednak zauważyć, że biorąc pod uwagę dane policyjne, również dostępne na stronie OECD, w samej Francji liczba ataków spowodowanych niechęcią wobec chrześcijan wyniosła 2000. Z raportu Gatestone Institute z kolei wynika, że około 3000 chrześcijańskich obiektów padło ofiarą wandali w 2019 roku – co oznacza, że był rekordowy rok pod względem antychrześcijańskich ataków na kontynencie.

W ostatnim czasie w Polsce doszło do podpalenia kościoła w Lublinie, wcześniej informowaliśmy o pomazaniu czerwoną farbą m.in. drzwi i ściany zabytkowego kościoła św. Augustyna na Woli w Warszawie.

W ostatnich miesiącach, szczególnie na fali proaborcyjnych demonstracji, w Polsce nasiliło się zjawisko profanacji i dewastacji obiektów związanych z katolicyzmem.

CZYTAJ TAKŻE: Liderka Strajku Kobiet o niszczeniu kościołów: „Nie mam żalu, że tak się stało. To musiało się stać

niedziela.pl / Kresy.pl