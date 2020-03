Minister zdrowia: nie ma konieczności zawieszania Mszy św., jesteśmy w kontakcie z Episkopatem

Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że na razie nie ma konieczności zawieszania Mszy św., choć przyznał, że „sytuacja jest dynamiczna”. Z kolei władze Poznania apelują do seniorów, żeby przez najbliższe tygodnie nie przychodzili na niedzielne Msze św.

Jak informowaliśmy, w środę rano w w Kancelarii Premiera odbyło się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Po jego zakończeniu podczas konferencji prasowej Morawiecki poinformował o decyzji rządu w sprawie zamknięcia od 16 do 25 marca br. placówek szkolnych i kulturalnych oraz uczelni. Od jutra zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w żłobkach, szkołach i przedszkolach.

Wczoraj z kolei, w związku z zagrożeniem epidemii koronawirusa, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zaapelował do księży, by zwiększyli liczbę niedzielnych mszy świętych, tak by w kościołach nie było dużych zgromadzeń ludzi. Jednocześnie napisał, że „jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”. Przypomniał zarazem, że w obecnej sytuacji osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i korzystać z transmisji niedzielnych mszy świętych w środkach masowego przekazu. Z drugiej strony z powodu obaw przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zakazano odprawiania Mszy św. najpierw we Włoszech, a potem także na Słowacji.

Podczas środowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski był pytany o tę kwestię.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z Episkopatem, sytuacja jest dynamiczna, ale na razie nie ma konieczności zawieszania Mszy św. w kościołach – powiedział szef resortu zdrowia. Dodał, że jego zdaniem komunikat abpa Gądeckiego należy odczytać jako próbę zmniejszenia dużych skupisk ludzi w kościołach poprzez zwiększenie liczby mszy świętych. Powiedział też, że odradza oddawanie dzieci pod opiekę babć i dziadków.

Minister zapowiedział, że jeszcze w środę przedstawiciele rządu planują spotkać się z przedstawicielami związków wyznaniowych w Polsce.

Stanowisko abpa Gądeckiego, a także innych polskich hierarchów i duchownych katolickich, zostały krytycznie przyjęte przez przedstawicieli środowisk liberalnych i lewicowy, a także części zbliżonych do nich ideowo komentatorów czy publicystów.

Z kolei zastępca prezydenta Poznania Jerzy Solarski zwołał dziś konferencję prasową, na której zaapelował do seniorów, żeby nie przychodzili w niedziele na msze św. i przez najbliższe dwa tygodnie Eucharystię „oglądali w telewizji”.

– Nie przychodźcie w niedzielę na msze św., naprawdę nic się nie stanie, a być może uratuje zdrowie seniorów – powiedział Solarski, który przewodzi powołanemu przez prezydenta Poznania Zespołowi ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta. Zaznaczył, że osoby starsze są najbardziej narażone na koronawirusa, a szczególnie na związane z zarażeniem powikłania. Wiceprezydent Poznania zaapelował też do rodziców, żeby dzieci nie gromadziły się w supermarketach.

Jak dotąd, w Poznaniu potwierdzono jeden przypadek zakażenia koronawirusem, kobiety z woj. wielkopolskiego. Trafiła na oddział zakaźny poznańskiego szpitala miejskiego z objawami poważnego zapalenia płuc. Obecnie jej stan jest ciężki. W Poznaniu kwarantannie poddanych jest kilkadziesiąt osób, a od dziś na 2 tygodnie zawieszono zajęcia w miejskich placówkach oświatowych, a także w instytucjach kultury.

Jak pisaliśmy, według danych włoskiej rządowej agencji sanitarnej, ponad połowa zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 we Włoszech to osoby powyżej 60. roku życia. Prawie 90 proc. przypadków śmiertelnych to zakażeni w wieku 70 lat i starsi.

Przypomnijmy, że na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego rząd premiera Morawieckiego zdecydował we wtorek o odwołaniu wszystkich imprez masowych spełniających „szczegółową definicję znajdującą się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych”. Aktualnie Ministerstwo Zdrowia mówi już o 25 potwierdzonych przypadkach zakażenia wirusem w Polsce. Chory jest m.in. dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosław Mika. Wcześniej rząd zdecydował się na wprowadzenie kontroli sanitarnych na granicach naszego kraju. Pierwsze kontrole już ruszyły.

Pisaliśmy też, że część polskich uczelni wyższych, m.in. Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski, odwołuje imprezy, konferencje i wydarzenia, a także zawiesza zajęcia dla studentów. Ma to przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W części miast zamknięto i dezynfekowano szkoły, a w innych (m.in. w Poznaniu) dyrektorzy prewencyjnie zamykają placówki. W środę rano podano, że prezydent miasta Lublina zdecydował o odwołaniu zajęć szkolnych od czwartku 12 marca. Ponadto, kolejne samorządy miejskie i wojewódzkie podejmowały decyzje o zamykaniu takich instytucji jak muzea, teatry, baseny czy lodowiska.

