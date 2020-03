Włosi podali dane dotyczące zarażonych koronawirusem: 3/4 to osoby w wieku od 50 lat

Według danych włoskiej rządowej agencji sanitarnej, ponad połowa zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 we Włoszech to osoby powyżej 60. roku życia. Prawie 90 proc. przypadków śmiertelnych to zakażeni w wieku 70 lat i starsi. W Polsce potwierdzono już 25 przypadków zarażenia koronawirusem.

Dziennik „La Repubblica” podał dane Istituto Superiore di Sanita, włoskiego rządowego instytutu sanitarnego, dotyczące statystyki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Podane informacje obejmują okres do 9 marca i 8342 przypadków infekcji.

Według agencji, żaden z przypadków koronawirusa we Włoszech nie ma bezpośredniego związku z Chinami. Prawdopodobnie niezdiagnozowany koronawirus krążył już po kraju, gdy doszło do szybkiego wzrostu zachorowań w Codogno, 16-tysięcznym mieście w Lombardii, które stało się centrum epidemii we Włoszech. Eksperci uważają, że była to już druga lub nawet trzecia fala transmisji wirusa.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Dane Istituto Superiore di Sanita podają, że blisko 2/3 przypadków infekcji we Włoszech dotyczy mężczyzn (62 proc.). Chorują w zdecydowanej większości osoby starsze lub w podeszłym wieku. Odsetek zachorowań dzieci w wieku do 9 lat to pół procenta (43 przypadki), a w grupie wiekowej 10-19 lat – 1 procent (85 przypadków). Osoby w wieku 20-29 lat stanowią 3,5 proc. zarażonych (296 przypadków), w wieku 30-30 lat 5,6 proc. (470 przypadków), a w wieku 40-49 lat – 10,7 proc. (891 przypadków).

Osoby w wieku 50 lat i więcej stanowią ponad ¾ zarażonych koronawirusem we Włoszech. Osoby w wieku 50-59 lat stanowią 17,4 proc. (1453 przypadki), w wieku 60-69 lat 17,7 proc. (1471 przypadków), a z grupy wiekowej 70-79 lat – aż 21,4 proc. (1785 przypadków). Osób powyżej 80. roku dotyczą 1532 przypadki (18,4 proc.). Ogólne, ponad 57 proc. infekcji dotyczy osób po 60. roku życia. Wśród osób między 40 a 49 rokiem życia zanotowano tylko 1 zgon, z grupy zarażonych młodszych wiekiem nie odnotowano przypadków śmiertelnych. W kolejnej grupie, 50-59 lat, odnotowano 3 zgony. Dalej wskaźnik śmiertelności gwałtownie rośnie. Zmarło 37 osób w wieku 60-69 lat (10,3 proc.), 114 w wieku 70-79 lat (31,9 proc.) oraz aż 202 w najstarszej grupie. To oznacza, że zmarli w wieku od 80 lat stanowią ponad połowę wszystkich zgonów (56,6 proc. ogółu). Zmarli wieku od 70 lat stanowią 88,5 proc., a od 60 roku życia blisko 99 proc.

Poinformowano też, że 12 proc. zarażonych trafiło na szpitalne oddziały intensywnej terapii, przy czym na dzień 9 marca br. nie znalazła się tam żadna osoba poniżej 18. roku życia.

Przeczytaj: Merkel: Skutki koronawirusa mogą dotknąć 60 proc. Niemców

Instytut zaznaczył, że 583 pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa, czyli 6,99 proc. ogółu, zanotowano wśród pracowników służby zdrowia.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak informowaliśmy wcześniej, we wtorek włoska Obrona Cywilna podała, że w całych Włoszech koronawirusem zakażonych było ponad 8,5 tys. osób. Łącznie, liczba zmarłych wynosiła 631 osób, z czego 168 zgonów zanotowano w ciągu doby. Dotychczas wyleczono 1004 osoby. Łącznie wirusem oficjalnie zakaziło się ponad 10,1 tys. osób. We wtorek wieczorem podano, że zmarło już 681 osób. Szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli zastrzegł przy tym, że zmarli byli zakażeni koronawirusem, ale jednocześnie byli obciążeni innymi chorobami. W związku z tym, wirus mógł nie być główną przyczyną śmierci.

W środę rano liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 25. Nowe przypadki wykryto u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet w sile wieku – w Łańcucie (pierwszy przypadek na Podkarpaciu) i w Lublinie.

Przypomnijmy, że na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego rząd premiera Morawieckiego zdecydował we wtorek o odwołaniu wszystkich imprez masowych spełniających „szczegółową definicję znajdującą się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych”. Aktualnie Ministerstwo Zdrowia mówi już o 20 potwierdzonych przypadkach zakażenia wirusem w Polsce. Chory jest m.in. dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosław Mika. Wcześniej rząd zdecydował się na wprowadzenie kontroli sanitarnych na granicach naszego kraju. Pierwsze kontrole już ruszyły.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pisaliśmy też, że część polskich uczelni wyższych, m.in. Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski, odwołuje imprezy, konferencje i wydarzenia, a także zawiesza zajęcia dla studentów. Ma to przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W części miast zamknięto i dezynfekowano szkoły, a w innych (m.in. w Poznaniu) dyrektorzy prewencyjnie zamykają placówki. W środę rano podano, że prezydent miasta Lublina zdecydował o odwołaniu zajęć szkolnych od czwartku 12 marca. Ponadto, kolejne samorządy miejskie i wojewódzkie podejmują decyzję o zamykaniu takich instytucji jak muzea, teatry, baseny czy lodowiska.

Przeczytaj: Przewodniczący Episkopatu prosi o zwiększenie liczby mszy, by uniknąć większych zgromadzeń

rp.pl / rmf24.pl / Kresy.pl