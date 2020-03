Włochy: w ciągu doby zmarło 168 zakażonych koronawirusem

Według włoskiej Obrony Cywilnej, we Włoszech w ciągu doby zanotowano 168 zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem. Łącznie w tym kraju zmarło już ponad 680 osób.

Włoska Obrona Cywilna podaje, że obecnie w całych Włoszech koronawirusem zakażonych jest ponad 8,5 tys. osób. Łącznie, liczba zmarłych wynosiła 631 osób, z czego 168 zgonów zanotowano w ciągu doby. Dotychczas wyleczono 1004 osoby. Łącznie wirusem oficjalnie zakaziło się ponad 10,1 tys. osób. We wtorek wieczorem podano, że zmarło już 681 osób.

Szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli zastrzegł przy tym, że zmarli byli zakażeni koronawirusem, ale jednocześnie byli obciążeni innymi chorobami. W związku z tym, wirus mógł nie być główną przyczyną śmierci.

W miniony weekend źródła włoskie podawały, że średnia wieku zmarłych, zakażonych koronawirusem, wynosiła 81 lat.

Według informacji z wtorku wieczorem, wirusem SARS-CoV-2 w Polsce zakażonych są 22 osoby.

Jak pisaliśmy, ostre środki jakie włoski rząd przyjął w niedzielę dla jednej prowincji i kilkunastu okręgów zostały we wtorek rozszerzone na obszar całego kraju. Obostrzenia zakładają zakaz zgromadzeń publicznych, odwołanie imprez masowych w tym wszystkich zawodów sportowych. Zamknięte zostaną kina, kluby, kawiarnie, muzea, teatry, baseny, sale gimnastyczne i siłownie. Ograniczone mają zostać podróże a przejazd z jednej jednostki administracyjnej do drugiej ma odbywać się na specjalne zezwolenie. Włosi będą mogli korzystać z transportu tylko w celu dojazdu do pracy, do lekarza albo by pomóc członkom rodziny. Na dworcach kolejowych władze będą przeprowadzać pomiary temperatury podróżnych. Faktycznie, 60 mln obywateli Włoch zostało objętych kwarantanną. Już wcześniej do 3 kwietnia br. zamknięto szkoły i uniwersytety.

Przypomnijmy, że na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego rząd premiera Morawieckiego zdecydował we wtorek o odwołaniu wszystkich imprez masowych spełniających „szczegółową definicję znajdującą się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych”. Aktualnie Ministerstwo Zdrowia mówi już o 20 potwierdzonych przypadkach zakażenia wirusem w Polsce. Chory jest m.in. dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosław Mika. Wcześniej rząd zdecydował się na wprowadzenie kontroli sanitarnych na granicach naszego kraju. Pierwsze kontrole już ruszyły.

Pisaliśmy też, że część polskich uczelni wyższych, m.in. Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski, odwołuje imprezy, konferencje i wydarzenia, a także zawiesza zajęcia dla studentów. Ma to przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W części miast zamknięto i dezynfekowano szkoły, a w innych dyrektorzy prewencyjnie zamykają placówki.

