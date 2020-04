Walmart chce zatrudnić dodatkowe 50 tysięcy pracowników

Amerykańska sieć supermarketów Walmart poinformowała, że zamierza zatrudnić 50 000 nowych pracowników – przekazała Agencja Prasowa Reuters. Jest to możliwe dzięki fali zwolnień spowodowanej koronawirusem.

W sobotę, Agencja Prasowa Reuters poinformowała o planach jednej z największych sieci sklepów w Amerycie (Walmartu). Firma chce zatrudnić dodatkowe 50 000 pracowników. Ze względu na pandemie koronawirusa, firma potrzebuje więcej pracowników w dziale dystrybucji, ale także w magazynach i w sklepach.

Wcześniejszy plan zatrudnienia 150 000 osób skończył się sześć tygodni wcześniej ze względu na falę zwolnień związanych z kryzysem. W ostatnim okresie cała sieć zatrudniała średnio 5000 nowych pracowników dziennie.

Władze firmy przekazały, że podjęły rozmowy z zagrożonymi przedsiębiorcami dzięki czemu przepływ pracowników jest znacznie bardziej płynny. Duża część nowych zatrudnionych pochodzi z zamkniętych restauracji, ale też służby zdrowia. 85% z nich godzi się na warunki czasowego zatrudnienia lub na objęcie połowy etatu.

W związku ze zwiększoną liczbą pracowników, Walmart wprowadził dla nich obowiązek zasłaniania ust i nosa. Wcześniej noszenie maseczek było opcjonalne.

Thank you to our dedicated #TeamWalmart drivers like Harris who are bringing donations across the country to people in need. Today, Harris delivered $35k+ in clothes and supplies to patients at NY’s @javitscenter field hospital. We couldn’t do it without our associates. #COVID19 pic.twitter.com/1USVBWinol

— Walmart Inc. (@WalmartInc) April 17, 2020