Premier Włoch rozszerzył restrykcje przeciw epidemii na obszar całego państwa

Ostre środki jakie włoski rząd przyjął w niedzielę dla jednej prowincji i kilkunastu okręgów zostały we wtorek rozszerzone zostaną na obszar całego kraju.

W niedzielę rząd Włoch wprowadził obostrzenia w Lombardii oraz 14 okręgach kilku innych regionów. Jednak w ciągu doby sytuacja epidemiologiczna znacznie się pogorszyła. W poniedziałek liczba osób zarażonych koronawirusem przekroczyła 9 tys. Jednak tylko tego dnia odnotowano 1797 nowych przypadków. Liczba zmarłych z powodu choroby wywoływanej przez wirusa zwiększyła się o 97 do 463. Zakażonych wykryto już w 20 regionach kraju. W takiej sytuacji premier Giuseppe Conte ogłosił, że specjalne środki mające powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa zostaną od wtorku rozszerzone na całe terytorium kraju.

„Nasze zwyczaje muszą się zmienić” – zaapelował do rodaków premier Conte w czasie specjalnego wystąpienia telewizyjnego – „Wszyscy musimy z czegoś zrezygnować dla dobra Włoch”. Obostrzenia zakładają zakaz zgromadzeń publicznych, odwołanie imprez masowych w tym wszystkich zawodów sportowych. Zamknięte zostaną kina, kluby, kawiarnie, muzea, teatry, baseny, sale gimnastyczne i siłownie. Ograniczone mają zostać podróże a przejazd z jednej jednostki administracyjnej do drugiej ma odbywać się na specjalne zezwolenie. Włosi będą mogli korzystać z transportu tylko w celu dojazdu do pracy albo by pomóc członkom rodziny, jak podało BBC. Na dworcach kolejowych władze będą przeprowadzać pomiary temperatury podróżnych.

bbc.com/kresy.pl