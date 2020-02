Ławrow zadowolony z ewolucji stanowiska Francji, Włoch i Niemiec

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że jego państwo jest usatysfakcjonowane zmianą nastawienia dyplomacji trzech czołowych państw Europy Zachodniej.

Szef rosyjskiej dyplomacji udzielił wywiadu włoskiej gazecie „La Stampa”. Ławrow powiedział, że odnosi „Wrażenie, że nastał czas na powrót naszych stosunków na trajektorię postępowego rozwoju, stopniowo zyskuje na sile w krajach członkowskich Unii Europejskiej”. – zacytował w poniedziałek portal rozgłośni RMF FM.

Ławrow stwierdził, że ostatnie kilka lat w relacjach między Rosją, a Unią Europejską to okres straconych szans. Uznał za błąd uzależnianie tych relacji od sytuacji na Ukrainie. Zaznaczył, że to strona unijna rozpoczęła nakładanie sankcji, co według niego przyniosło miliardowe straty także gospodarkom państw UE. Ławrow podkreślił, że Moskwa nada popiera ideę „wielkiej Europy” jako przestrzeni współpracy. W 1987 r. koncepcję „wspólnego europejskiego domu” ogłosił jeszcze ostatni przywódca upadającego ZSRR Michaił Gorbaczow. O Europie od Lizbony do Władywostoku mówił także Dmitrij Miediwiediew.

Szef rosyjskiej dyplomacji ocenił, że władze Unii Europejskiej rozpoczęły już rozmawiać z jego państwem zamiast przedstawiać je tylko w kategoriach zagrożenia.

We Włoszech gościł także rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, który wraz z Ławrowem konferował z włoskimi ministami – spraw zagranicznych i obrony w formacie 2+2. „W Europie jednocześnie z nasileniem napięcie w relacjach między Rosją a NATO można zaobserwować wzrost zagrożeń terrorystycznych, cyberprzestępczości, nielegalnej migracji dla przeciwdziałania którym byłoby pożytecznym zjednoczyć wysiłki” – zaproponował Szojgu. Rosyjski i włoski minister rozmawiali między innymi o sytuacji w Afryce Północnej i Subsaharyjskiej oraz o perspektywie normalnych kontaktów między państwami obu państw.

rmf24.pl/mil.ru/kresy.pl