Kolejne uczelnie w Polsce odwołują wykłady i wprowadzają ograniczenia

Część polskich uczelni wyższych, m.in. Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski, odwołują imprezy, konferencje i wydarzenia, a nawet zawieszają zajęcia dla studentów. Tłumaczą, że ma to przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ponadto, w Rybniku na Śląsku zamknięto i dezynfekowano szkoły, a w innych miastach dyrektorzy prewencyjnie zamykają placówki.

We wtorek rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego wydał zarządzenie o odwołaniu wszelkich konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz innych wydarzeń organizowanych przez tę krakowską uczelnię. Wstrzymano też wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów UJ. Wyjazdy służbowe krajowe zostały ograniczone „do bezwzględnie koniecznych”.

Ponadto, wstrzymano przyjazdy do Uniwersytetu Jagiellońskiego gości zagranicznych, a także zamknięto dla zwiedzających wszystkie ekspozycje Muzeum UJ, m.in. Collegium Maius. Dodatkowo wstrzymano zakwaterowanie w akademikach i wprowadzono zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

Uniwersytet Warszawski zdecydował o odwołaniu od najbliższej środy na ponad miesiąc, aż do 14 kwietnia, zajęć dla studentów i doktorantów. Jeszcze dłużej, do 30 kwietnia, nie będą się odbywały wydarzenia otwarte, jak wykłady czy konferencje. Zamknięta zostaje biblioteka uniwersytecka. Pracownikom zawieszono służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów. Dotyczy to również doktorantów i studentów.

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we wtorkowym zarządzeniu ogłosił nałożenie „twardych rygorów i ograniczeń, aby w sposób zdecydowany przerwać dalszą transmisję rozprzestrzeniającego się koronawirusa”. Wykłady dla studentów zostały odwołane, ich treść będzie udostępniana drogą elektroniczną. Ograniczono też zajęcia kliniczne dla studentów „wymagające jednorazowych środków ochrony indywidualnej w warunkach bloków operacyjnych, OITów itp.” Przebieg pozostałych zajęć pozostaje bez zmian. Zarządzenia te mają obowiązywać do odwołania. Rektor zapewnia zarazem, że uczelnia dołoży wszelkich starań, aby umożliwić studentom realizację programów nauczania i zaliczanie zajęć w terminach. Odwołano też wszelkie organizwane przez UM w Lublinie konferencje, imprezy i wydarzenia, w tym promocje doktorskie i habilitacyjne. Zawieszono również służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, studentów i doktoratów uniwersytetu. Wstrzymano zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadzono zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz. Pracownicy uczelni mają ograniczyć do minimum bezpośrednie kontakty pracowników w pracy.

Wcześniej rektorzy uczelni publicznych z Wrocławia i Opola zdecydowali, że od środy zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczne w 14 uczelniach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Mają one przejść na edukację zdalną. Zawieszono też też wszystkie imprezy na uczelniach oraz delegacje pracowników i studentów za granicę. Podobne kroki podjął też Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

W Łodzie rektor Uniwersytetu Łódzkiego zaapelował do pracowników i studentów o rezygnację z prywatnych wyjazdów zagranicznych, szczególnie do krajów, w których wykryto koronawirusa. Uczelnia wszelkie uroczystości, zgromadzenia, konferencje naukowe i imprezy sportowe odwołała już wcześniej.

W różnych miejscach w Polsce zamykane są także niektóre szkoły. We wtorek dyrektorzy części szkół, przedszkoli i żłóbków w Poznaniu zaczęli informować rodziców o zamykaniu placówek i zawieszaniu zajęć do 24 marca br. Władze miasta, które nie mogą odgórnie podjąć decyzję w takiej sprawie, ale zalecają jej podjęcie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się z wnioskiem do wojewody mazowieckiego ws. zamknięcia szkół.

W poniedziałek poinformowano o zamknięciu dwóch szkół w Rybniku na Górnym Śląsku, a następnie kolejnej. We wtorek prowadzono w nich dezynfekcje. Wynika to m.in. z faktu, że wszystkie potwierdzone jak dotąd przypadki koronawirusa na Górnym Śląsku dotyczą mieszkańców Rybnika. Osoby te przebywają na oddziale zakaźnym szpiatala w Raciborzu.

Jak informowaliśmy wcześniej, rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował się na wprowadzenie kontroli sanitarnych na granicach naszego kraju. Pierwsze kontrole już ruszyły.

Premier oświadczył także we wtorek po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, że podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych w Polsce. „Chcemy być odpowiedzialni, chcemy być mądrzy nie po szkodzie, tylko przed szkodą” – stwierdził premier w czasie wtorkowej konferencji prasowej.

[AKTUALIZACJA]

We wtorek wieczorem decyzję o zawieszeniu zajęć ogłosiły kolejne uczelnie: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, a także Uniwersytet SWPS.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przyznał, że rząd „poważnie rozważa” zamknięcie szkół w całej Polsce.

