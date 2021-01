Meksyk: 32-letnia lekarka hospitalizowana po otrzymaniu szczepionki Pfizer/BioNTech. Podejrzenie zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego

W Meksyku 32-letnia lekarka trafiła na oddział intensywnej terapii z powodu podejrzenia zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego pół godziny po otrzymaniu szczepionki przeciwko Covid-19 firm Pfizer i BioNTech – poinformowały meksykańskie władze.

Lekarka, której nazwisko nie zostało ujawnione, została przyjęta na oddział intensywnej terapii szpitala publicznego w północnym stanie Nuevo Leon po wystąpieniu drgawek, trudności w oddychaniu i wysypki skórnej – podała w sobotę agencja „Reuters”.

„Wstępna diagnoza to zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego” – podało meksykańskie ministerstwo zdrowia w piątek. Stan kobiety jest aktualnie oceniany jako stabilny.

Podkreślono, że kobieta w przeszłości miała reakcje alergiczne na antybiotyki – sulfametoksazol i trimetoprim. Resort zdrowia Meksyku podaje, że trwają badania przyczyny choroby 32-latki.

Resort podkreślił, że w czasie badań klinicznych nad szczepionką nie wykazano do tej pory ani jednego przypadku zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego w wyniku szczepienia.

Szczepienia przy użyciu szczepionki Pfizer/BioNTech trwają w Meksyku od 24 grudnia.

Agencja podkreśla, że nie można było natychmiast skontaktować się z Pfizer i BioNTech w celu uzyskania komentarza.

W ubiegłą niedzielę rano w warszawskim szpitalu zaszczepiono z użyciem preparatu Pfizera pracującą w nim pielęgniarkę Alicję Jakubowską. Była to pierwsza osoba, która została zaszczepiona przeciw Covid-19 w Polsce. Zastrzyk wykonał dr Artur Zaczyński. „Jestem z tego dumna, że zostałam wybrana” – powiedziała Jakubowska podkreślając, że wykonanie szczepienia „nie bolało”.

W opublikowanej w piątek rozmowie z tygodnikiem „Wprost” minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że rząd PiS będzie zwiększać benefity dla osób zaszczepionych na koronawirusa. Dodał, że polskie władze będą postępować „podobnie jak inne kraje w Europie, które przygotowują już takie plany”.

Pierwsza transza szczepionek, która dotarła do Polski, zawierała 10 tysięcy dawek. Kolejny transport ma zawierać 300 tysięcy dawek. We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że 1,5 mln dawek szczepionki na Covid-19 powinno trafić do Polski do końca stycznia.

