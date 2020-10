Abp Polak: instrumentalizowanie spraw wiary i Kościoła nic dobrego nie przyniesie

Żadne instrumentalizowanie spraw wiary i Kościoła nic dobrego nie przyniesie. Żadne – mówił gość Krzysztofa Ziemca na antenie RMF FM prymas Polski abp Wojciech Polak.

„Kościół nie jest od ustanawiania prawa. Od tego jest parlament (…). Kościół nie zmieni zdania. (…) Zabicie ludzkiego, niewinnego życia – od poczęcia do naturalnej śmierci – jest zawsze wielkim nieporządkiem moralnym. Tak nauczał Jan Paweł II”- mówił abp Polak o propozycji Andrzeja Dudy ws. ustawy aborcyjnej.

„Wszystkich wzywamy do podjęcia rzeczowego dialogu, z poszanowaniem godności każdego człowieka (…) Każda rozmowa jest konieczna i podstawowa. Kościół, jeśli będzie w dialogu uczestniczył, to z tym przesłaniem, które przypominamy: o świętości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kościół nie będzie wpływał w tym dialogu, w jaki sposób te regulacje prawne mają zostać rozwiazane. Od tego są parlamentarzyści, politycy” – przekazał duchowny.

Arcybiskup zaznaczył, że eskalacja napięć społecznych nie sprzyja rozwiązaniu problemu. Jego zdaniem Kościół wielu młodym ludziom jawi się jako instytucja opresyjna, bo „nie potrafiliśmy i nie potrafimy przekazać młodym ludziom tego przesłania Kościoła: życia współnoty, które by pokazywało, że to nie jest instytucja opresyjna”.

„Nie mam takiej wiedzy, na temat tego, ile aktów apostazji było dokonanych (w ostatnim czasie – red.)” – mówił abp Polak. Prymas Polski był pytany o deklaracje odejścia z Kościoła, które krążą po sieci, a coraz więcej wiernych decyduje się na taki krok. „Chciałbym młodym ludziom powiedzieć: nie podejmujmy decyzji pod wpływem emocji, tego co się dzieje, pod wpływem naszego rozgoryczenia czy nawet gniewu, który jest w nas. To nie są dobre decyzje, które mają wpływać na całe nasze ludzkie życie” – apelował.

Duchowny odniósł się też do słów wicepremiera ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego, który wzywał działaczy PiS do obrony kościołów w całej Polsce. „Żadne instrumentalizowanie spraw wiary i Kościoła nic dobrego nie przyniesie. Żadne” – podkreślił. „To jest stanowisko Kościoła, bardzo jasno wyrażone wobec wszelkich zakus czy pokus, które by mogły w tym kierunku zmierzać” – dodał.

Prymas stwierdził, że „Kościół nie potrzebuje żadnego parasola ochronnego ze strony państwa (…) Kościół potrzebuje tej słusznej autonomii, która jest między państwem i Kościołem – do działania i głoszenia Ewangelii”.

