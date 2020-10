Prezydent Andrzej Duda chce żeby w pewnych przypadkach decyzję o aborcji zostawić kobiecie

„Jestem bardzo zasmucony tą sytuacją i przede wszystkim zacznę od tego, że kobiety które protestują rozumiem. Czuję tę sytuację, choć wszyscy znają moje poglądy i wiedzą o tym, że jestem przeciwnikiem aborcji eugenicznej” – mówił prezydent Andrzej Duda w programie Gość Wydarzeń w środę.

W środę w programie „Gość Wydarzeń” na antenie telewizji Polsat prezydent Andrzej Duda wyraził swoje zrozumienie dla protestujących kobiet.

„W pierwszej chwili, kiedy była mowa o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który te bardzo niejasne przesłanki umożliwiające aborcję eugeniczną uznał za niezgodne z konstytucją, rzeczywiście byłem z tego zadowolony. Natomiast spodziewałem się jednak, mimo wszystko, że Trybunał Konstytucyjny zostawi czas na to, aby przepisy w tym zakresie mogły zostać doprecyzowane dlatego, że o ile te przesłanki rzeczywiście nie były jasne i zgodzę się z Trybunałem, że spowodowały one sytuację niebezpieczną, bo jeżeli mowa była o dużym prawdopodobieństwem ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, to rozumiem, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że w aspekcie norm konstytucyjnych te przesłanki są absolutnie niewystarczające” – mówił prezydent/

„Trzeba jednak wiedzieć o tym, że jeżeli chodzi o uszkodzenia płodu, to wady tzw. letalne, czyli te, które powodują śmierć dziecka natychmiast po urodzeniu, dlatego, że nie jest w stanie ono w sensie fizycznym żyć samodzielnie choćby dlatego, że ma część mózgu niewykształconą to jest jednak bardzo szczególna sytuacja, jeżeli spojrzymy teraz na kobietę, która w takiej ciąży się znajduje, to trzeba jasno powiedzieć, że jej sytuacja jest absolutnie dramatyczna i brak zrozumienia dla tej sytuacji jest czymś, z czym ja osobiście sobie także nie radzę. I uważam, że musi być ten element tutaj uwzględniony, a do tej pory nie został” – kontynuował Andrzej Duda.

Prezydent chce wspólnie z ekspertami przygotować przepisy, które będą chronić dzieci z zespołem Downa, ale jednocześnie „nie będą narażać kobiet na cierpienie fizyczne i psychiczne”. „Bo jeżeli kobieta ma urodzić dziecko, które praktycznie rzecz biorąc natychmiast będzie martwe, to jest to narażanie jej na niewyobrażalne cierpienie psychiczne i fizyczne” – stwierdził.

„Tutaj swoboda, wolność wyboru kobiety musi być dla niej zachowana. To ona musi w swoim sumieniu zdecydować, co w tej sytuacji rzeczywiście chce zrobić i tutaj ja rozumiem to zdenerwowanie kobiet, rozumiem to olbrzymie zaniepokojenie” – przekonywał na antenie Polsatu.

Kresy.pl/Polsat