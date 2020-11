Posłanka KO chce zamknięcia kościołów i zakazu udzielania Komunii Św. – interpelowała do ministra zdrowia

Posłance Joannie Jaśkowiak (KO), znanej m.in. ze wspierania tzw. Strajku Kobiet, nie podoba się, że w kościołach wciąż udziela się Komunii Św. do ust. Oczekuje od rządu, że wprowadzi „odgórny zakaz udzielania w sposób bezpośredni” tego sakramentu. W innej interpelacji domaga się zamknięcia kościołów i zakazu odprawiania Mszy św.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Jaśkowiak zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją w sprawie zakazu bezpośredniego kontaktu przy udzielania Komunii Świętej. Uważa, że rząd powinien sprawić, by w kościołach wprowadzono odgórny zakaz udzielania Komunii Św. w ogóle, bo obowiązujące obecnie obostrzenia i limity uważa za niewystarczające w kontekście pandemii koronawirusa.

Sprawę interpelacji posłanki KO opisał portal se.pl, przytaczając przypadki, w których po potwierdzeniu u księdza zakażenia koronawirusem sanepid poszukiwał uczestników odprawianych przez niego Mszy św. Portal ten wyraźnie optuje za promowaniem udzielania Komunii św. „na rękę”, zamiast do ust, pisząc: „nawet sam Episkopat zezwolił na to, by księża udzielali komunię na rękę, a nie tylko w sposób tradycyjny”. Należy jednak zaznaczyć, że takie zezwolenie obowiązuje w Polsce już od lat, natomiast w związku z pandemią udzielanie Komunii św. „na rękę” zostało upowszechnione.

Według se.pl, posłanka Jaśkowiak, znana m.in. z proaborcyjnych poglądów i wspierania tzw. Strajku Kobiet, uznaje to wszystko za niewystarczające. W rozmowie z portalem powiedziała, że obecnie, w czasie pandemii, wszelkie tego typu kontakty są zagrożeniem i dobrze byłoby stosować się do zasad higienicznych również w przypadku udzielania sakramentu Komunii Świętej.

„Udzielanie w jakikolwiek bezpośredni sposób tego sakramentu, nawet do rąk, wydaje się zbędnym ryzykiem” – mówi Jaśkowiak, cytowana przez se.pl. „Sytuacja jest ekstremalna, wymaga więc ekstraordynaryjnych rozwiązań”.

Według dostępnej treści interpelacji, posłanka KO chce „zwrócić uwagę na sposób udzielania sakramentu Komunii Świętej w Polsce”.

„Niestety nadal, mimo odgórnych zaleceń, kultywuje się podawanie Komunii wprost do ust parafianina. Jest to sposób wysoce nieodpowiedzialny i niebezpieczny. Wirusolodzy wielokrotnie wskazywali, że to łatwy sposób na przeniesienie wirusa i takie przypadki były już wcześniej odnotowywane. W obecnej sytuacji udzielanie w jakikolwiek bezpośredni sposób tego sakramentu, nawet do rąk, wydaje się zbędnym ryzykiem” – czytamy w dokumencie.

„Niestety nie możemy liczyć na zdrowy rozsądek wszystkich duchownych, a Ministerstwo Zdrowia powinno dążyć do zminimalizowania wszystkich niebezpiecznych zachowań” – dodaje posłanka Jaśkowiak.

W interpelacji parlamentarzystka pyta resort zdrowia, czy w związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną Ministerstwo Zdrowia „planuje wprowadzić odgórny zakaz udzielania w sposób bezpośredni sakramentu Komunii Świętej”, a jeśli tak, to kiedy takie plany zostaną ogłoszone.

„Jeśli nie, czy Ministerstwo Zdrowia szacuje, do jakiego wzrostu ciężkich przypadków COVID-19 może doprowadzić nierespektowanie przy takim procederze zasad dystansu i brak maseczek?” – pyta Joanna Jaśkowiak.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę, takich planów nie ma.

„Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.) nie definiuje szczegółowych zasad odnoszących się do poszczególnych czynności składających się na sprawowanie kultu religijnego” – pisze Kraska. Mimo tego, posłanka liczy na to, że ministerstwo w jakiś sposób podejmie temat.

Portal PCh24.pl zwraca w tym kontekście uwagę, że posłanka KO nie skonkretyzowała, jakie rzekome wielokrotne wskazania wirusologów o tym, że udzielanie Komunii św. do ust to łatwy sposób na przenoszenie wirusa ma na myśli. Należy przypomnieć, że lekarze-specjaliści z różnych krajów uważają, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

„Z punktu widzenia medycznego udzielanie Komunii Świętej bezpośrednio do ust i w postawie klęczącej jest formą zdecydowanie bezpieczniejszą i właściwszą niż przyjmowanie Komunii Świętej do ręki i na stojąco” – czytamy w liście polskich lekarzy i naukowców do Konferencji Episkopatu Polski. Wcześniej podobne apele wystosowali lekarze z Niemiec i Austrii.

Zaznaczmy, że w podobnym czasie Jaśkowiak skierowała też do ministra zdrowia podobną interpelację ws. zamknięcia kościołów. Opowiada się w niej za wprowadzeniem odgórnego zakazu odprawiania mszy świętych i innych nabożeństw.

„(…) oczywistą decyzją powinien być zakaz odprawiania mszy świętych i innych nabożeństw w kościołach. Gromadzenie się w sytuacji, gdy specjaliści alarmują, że szpitale dysponują pojedynczymi łóżkami z możliwością podłączenia do respiratora, jest zbędną nonszalancją i skrajną nieodpowiedzialnością. Część księży nadal nie stosuje się do odgórnego zalecenia udzielania sakramentu Komunii Świętej do ręki i podaje ją bezpośrednio do ust. W miesiącach letnich nie respektowano zalecanych odległości i ludzie podczas nabożeństw siadali blisko siebie. Niestety nieracjonalne rozluźnienie w poprzednich trzech miesiącach skutkuje dużym oporem społecznym we wprowadzaniu obecnych obostrzeń” – pisze posłanka.

W odpowiedzi wiceminister Kraska przypomniał, że świątyniach można odprawiać Msze św. i inne nabożeństwa pod warunkiem przestrzegania wprowadzonych przez rząd restrykcji. „W zależności od rozwoju sytuacji Rząd będzie na bieżąco reagować na pojawiające się zagrożenia i wprowadzać kolejne ograniczenia” – zaznaczył.

Sejm.gov / se.pl / Pch24.pl / Kresy.pl