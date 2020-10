Naukowcy i lekarze z Polski, Niemiec i Austrii: Komunia Św. do ust i w postawie klęczącej najbezpieczniejsza w czasie pandemii

„Z punktu widzenia medycznego udzielanie Komunii Świętej bezpośrednio do ust i w postawie klęczącej jest formą zdecydowanie bezpieczniejszą i właściwszą niż przyjmowanie Komunii Świętej do ręki i na stojąco” – czytamy w liście polskich lekarzy i naukowców do Konferencji Episkopatu Polski. Wcześniej podobne apele wystosowali lekarze z Niemiec i Austrii.

W ubiegłym tygodniu „Nasz Dziennik” poinformował, że 65 polskich naukowców zajmujących się tematami medycznymi skierowało list do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisława Gądeckiego, w sprawie sposobu przyjmowania Komunii świętej w czasach pandemii koronawirusa. Sygnatariusze, wśród których są profesorowie i młodsi pracownicy nauki świata medycznego uważają, że ich zdaniem najbezpieczniejszą formą jest przyjmowanie Komunii Św. do ust i w postawie klęczącej.

Według gazety, „przesłanie listu jest jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości: tradycyjna forma przyjmowania Komunii Świętej bezpośrednio do ust, i to w postawie klęczącej, jest bezpieczniejsza niż na rękę i w postawie stojącej”. Cytowana w artykule prof. zw. dr hab. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, jedna z inicjatorek listu zaznacza, że sygnatariusze nie mogli „milczeć wobec panującego powszechnie przekonania, że przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jest bezpieczniejszą formą w dobie pandemii”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zdaniem kilkudziesięciu podpisanych pod listem polskich naukowców, twierdzenie, że Komunia święta „na rękę” to najbezpieczniejsza forma udzielania Najświętszego Sakramentu w czasie pandemii, nie znajduje podstaw medycznych, lecz wprowadza w błąd.

„Nie wiemy, na jakiej podstawie, a zwłaszcza w oparciu o jakie badania naukowe zbudowano taką tezę i jakie przesłanki medyczne ją potwierdzają. Uważamy, że z punktu widzenia medycznego nie można traktować udzielania Komunii Świętej na rękę jako formy bardziej bezpiecznej niż przyjmowanie Komunii Świętej do ust” – piszą cytowani przez „Nasz Dziennik” sygnatariusze listu. Zaznaczają, że ręce mogą stanowić siedlisko chorobotwórczych drobnoustrojów. Ich zdaniem, forma przyjmowania Komunii Świętej na klęcząco i do ust jest najbezpieczniejsza. W związku z tym, w trosce o zdrowie wiernych apelują do powrotu do tej formy udzielania Najświętszego Sakramentu.

Według „ND”, list jest inicjatywą patomorfologów: dr. hab. n. med. Marka Baltaziaka, prof. zw. dr hab. n. med. Marii Elżbiety Sobaniec-Łotowskiej i prof. zw. dr. hab. n. med. Stanisława Sulkowskiego”. Prof. Sobaniec-Łotowska i prof. Sulkowski badali m.in. Cud Eucharystyczny w Sokółce.

W komentarzu ks. prof. dr. hab. Paweł Bortkiewicz TChr zaznaczył, że „argumenty, które padają w liście, są oparte na wiedzy medycznej” i wypływają z troski, pobożności oraz czci dla Najświętszego Sakramentu. Dodał, że dystans społeczny podczas udzielania wiernym Ciała Pańskiego w pozycji klęczącej jest większy. Duchowny jest zdania, że taki głos, płynący ze środowiska medycznego, może rozwiać wątpliwości u kapłanów niezdecydowanych w tej sprawie.

To nie pierwszy tego rodzaju list, w którym przedstawiciele środowisk medycznych apelują ws. sposobu udzielania Komunii św. We wrześniu br. w Niemczech, gdzie biskupi oficjalnie zakazali udzielania wiernym Komunii świętej na język, grupa 27 lekarzy różnych specjalizacji wystosowała oficjalny apel do episkopatu. Podkreślono w nim, że ograniczenie to nie posiada medycznego uzasadnienia i powinno wreszcie zostać zniesione.

Niemieccy lekarze powołali się m.in. na prace wirusologa prof. Michaela Roggendorfa, który zajmuje się kwestią zarządzania kryzysowego w obliczu COVID-19. Podkreślają, że z uwagi na to, iż na rękach wiernych także znajdują się wirusy i bakterie, nie sposób traktować udzielania Komunii do rąk wiernych jako bezpieczniejszą „epidemicznie” alternatywę. Argumentują również, że w przypadku udzielania Komunii Św. na język szafarz posiada możliwość puryfikacji i odkażenia dłoni, ponadto otwarcie ust zazwyczaj wiąże się z dokonaniem wdechu powietrza, co zmniejsza ryzyko ekspozycji na wirusa, podobnie jak postawa klęcząca. Niemieccy lekarze zwrócili też uwagę, że w w Szwajcarii biskupi nie zakazali tradycyjnej formy komunikowania, a mimo to nie odnotowano w związku z tym wzrostu liczby zakażeń.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wcześniej, w czerwcu br., specjalny list otwarty do Konferencji Biskupów w Austrii wystosowali tamtejsi lekarze, prosząc o przywrócenie możliwości przyjmowania Komunii św. do ust. 21 austriackich medyków podkreślało, że z medycznego i higienicznego punktu widzenia, Komunia święta rozdawana do ust jest bezpieczniejsza niż ta udzielana w czasie pandemii na rękę. Ich zdaniem, z punktu widzenia higieny, decyzja o zakazie udzielania Komunii Św. do ust jest „absolutnie niezrozumiała” i nie ma wystarczających przesłanek medycznych i higienicznych do utrzymywania tego stanu. Twierdzili zarazem, że to udzielanie Komunii świętej do ust jest bezpieczniejsze, powołując się m.in. na opinię prof. Filippo Maria Boscii, prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich we Włoszech. W Austrii, po licznych protestach wiernych katolików i lekarzy, biskupi wydali zgodę na udzielanie Komunii świętej także w formie tradycyjnej, czyli do ust.

PRZECZYTAJ: Komunia św. na rękę w Polsce… i co dalej?

ND / PCh24.pl / Kresy.pl