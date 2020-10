Jerzy Owsiak zakażony koronawirusem. „Poczułem typowe objawy grypy – ból mięśni, gorączka 38 stopni”

Testy potwierdziły u Jerzego Owsiaka zakażenie koronawirusem. „Apeluję do Was: nie bagatelizujcie nawet najmniejszych objawów. Dbajcie o siebie” – napisał Owsiak w środę na Facebooku.

Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) poinformował w środę, że badania potwierdziły u niego zakażenie koronawirusem. „Poczułem typowe objawy grypy – ból mięśni, gorączka 38 stopni” – napisał na Facebooku.

Owsiak podkreślił, że pierwsze objawy wystąpiły u niego w piątek wieczorem.

„Poczułem typowe objawy grypy – ból mięśni, gorączka 38 stopni. Byłem przekonany, że może to być tylko grypa, ale na wszelki wypadek zgłosiłem wraz z żoną chęć zrobienia testów. Weekend był trudny, ale powoli objawy mijały. W poniedziałek myślałem, że jak to typowa grypa: przyszła i po prostu odchodzi. We wtorek zrobiliśmy jednak testy i okazało się, że wynik jest pozytywny” – napisał twórca WOŚP.

„Gdyby pandemia nie była obecna we wszystkich przekazach medialnych, uznałbym to za coś, co w życiu już zdarzyło mi się nieraz i dzisiaj byłbym już w Fundacji. Wyniki testu zmieniły jednak te plany o 180 stopni. Dlatego apeluję do Was: nie bagatelizujcie nawet najmniejszych objawów. Dbajcie o siebie” – dodał.

Owsiak zwrócił uwagę „jak bardzo różną formę przybiera koronawirus”.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 040 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Z powodu COVID-19 ostatniej doby w Polsce zmarło 13 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 117.

facebook.com / twitter.com / Kresy.pl