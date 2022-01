„Konwój Wolności” wciąż blokuje parlament Kanady

Już drugi dzień centrum Ottawy jest zablokowane przez tysiące ludzi i setki ciężarówek. Protestujący przeciw pandemicznym zakazom zapowiedzieli, że nie odejdą, dopóki premier Trudeau nie spełni ich żądań.

Jak podawaliśmy, w sobotę do stolicy Kanady, Ottawy, dotarł „Konwój Wolności” (Truckers for Freedom) – wielka kawalkada pojazdów, zorganizowana jako protest przeciwko polityce kanadyjskich władz wobec pandemii COViD-19. Konwój zgromadził tysiące pojazdów, które przejechały cały kraj zarówno z zachodniego wybrzeża, od Vancouver, jak i od wschodu. Protest, który zaczął się od protestu kanadyjskich kierowców ciężarówek przeciwko obowiązkowi szczepień na COViD-19, rozrósł się do wielkiej akcji sprzeciwu wobec radykalnych obostrzeń przeciwepidemicznych w Kanadzie. Protestujący zablokowali centrum kanadyjskiej stolicy, do którego można teraz dostać się tylko pieszo. Wcześniej w nieznanym kierunku ewakuowano premiera Justina Trudeau z rodziną, który nazwał protestujących „małą mniejszością z marginesu”.

Polska Agencja Prasowa podaje, że tłum zgromadzony przed parlamentem w Ottawie, oceniany przez jego służby na 10 tysięcy osób, w niedzielę stał się jeszcze liczniejszy. Protest nie dotyczy już kierowców, ale także innych grup poszkodowanych przez obostrzenia.

PAP cytuje przedsiębiorcę budowlanego Dona Finlaysona: „Jesteśmy tu dla rdzennych mieszkańców, którzy nie mają świeżej wody. Jesteśmy po to, aby dzieci nie nosiły maseczek przez 10 godzin dziennie. Jesteśmy tu dla bezdomnych, jesteśmy tu dla weteranów. Musimy mieć pewność, że wszyscy Kanadyjczycy staną razem”.

Osoby demonstrujące pod parlamentem, z którymi rozmawiał korespondent PAP, wskazywały na to, że z kanadyjskich telewizji ciężko dowiedzieć się o proteście. Ich zdaniem ich przekaz jest zgodny z linią rządu.

Kierowcom, których samochody uczestniczą w blokadzie, wolontariusze dostarczają koce, żywność i napoje. Darów nie brakuje – na całej trasie blokady powstały specjalne punkty z pomocą. Zbiórka na GoFundMe na rzecz „Konwoju Wolności” zgromadziła już ponad 8 mln dolarów.

Kresy.pl / pap.pl