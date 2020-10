„Rz”: W szpitalach brakuje personelu do obsługi respiratorów

Resort zdrowia zapewnia, że w szpitalach wystarczy respiratorów. Trwa jednak łapanka do ich obsługi, bo brakuje personelu – podała „Rzeczpospolita” (Rz) w niedzielę.

„Rząd szykuje się na scenariusz włoski, w którym respiratorów było mniej niż pacjentów. Na razie do dyspozycji chorych na Covid-19 jest 900 respiratorów, z których zajęte są 383, a z Agencji Rezerw Materiałowych wydane zostaną kolejne 304” – pisze dziennik. W szpitalach zaczyna jednak brakować ludzi do ich obsługi – zwraca uwagę „Rz”.

Medium zaznacza, że w opinii specjalistów sytuacja może się szybko zmienić. Problem stanowią również kadry, ponieważ nie wszyscy z 7 tys. anestezjologów pracują na oddziałach intensywnej terapii (OIT) w publicznych szpitalach. Z tego powodu Ministerstwo Zdrowia umożliwia samodzielne dyżury na OIT rezydentom IV roku (po pół roku pracy na oddziale tego typu). „W ten sposób zwiększamy bazę anestezjologów do 400-500 osób” – podkreśla rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Szefowie szpitali czują jednak obawy, że to nie wystarczy. Szukają lekarzy do dodatkowych urządzeń na własną rękę. „Proszę o zgłaszanie się chętnych do nauki podstawowej obsługi respiratorów” – czytamy w piśmie dyrektora stołecznego szpitala MSWiA do szefów klinik, które cytuje „Rz”.

Jerzy Wyszumirski, szef Związku Zawodowego Anestezjologów podkreśla, że nie da się tego nauczyć w tydzień. „To wymaga nie tylko wiedzy, ale wieloletniego doświadczenia” – powiedział w rozmowie z „Rz”.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 178 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem.

W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 29 osób.

Od soboty (10.10.20) w całym kraju obowiązuje „strefa żółta” (z wyjątkiem regionów, w których obowiązuje „strefa czerwona”).

W sobotę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powrót „godziny dla seniorów” w sklepach, aptekach i drogeriach.

„Dążymy do ustabilizowania sytuacji, aby dynamika wzrostu zachorowań była malejąca” – podkreślił szef rządu.

W czasie sobotniej konferencji prasowej premier został także zapytany, czy istnieje możliwość powrotu do nauki zdalnej. „Na dzień dzisiejszy 98 proc. szkół funkcjonuje w systemie stacjonarnym i tylko niewielki ich procent funkcjonuje w systemie zdalnym, albo hybrydowym” – odpowiedział szef rządu. „Na dzisiaj nie widzimy konieczności wprowadzenia obowiązku nauki w trybie zdalnym” – dodał.

rp.pl / Kresy.pl