Morawiecki: Wracają godziny dla seniorów, dążymy do ustabilizowania sytuacji

„Wracają godziny dla seniorów” – zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. „Dążymy do ustabilizowania sytuacji, aby dynamika wzrostu zachorowań była malejąca” – podkreślił szef rządu.

Zadecydowaliśmy, że wprowadzamy godziny dla seniorów – od godz. 10 do godz. 12 w sklepach, aptekach i drogeriach; apelujemy, by osoby starsze, na ile można, pozostawały w domach – zapowiedział premier po sobotnim posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Morawicki poinformował także o przekazaniu dla Domów Pomocy Społecznej dodatkowych 38 mln zł – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

„Dążymy do ustabilizowania sytuacji, aby dynamika wzrostu zachorowań była malejąca; dążymy do tego, aby nasza strategia nie doprowadziła do zamknięcia gospodarki” – zadeklarował premier.

W sobotę przed południem obradował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem premiera. Posiedzenie dotyczyło sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Szef rządu podkreślił, że zespół obraduje w regularnym i codziennym cyklu.

Premier podkreślił, że aktualnie na całym świecie liczba zakażeń to ok. 350 tys. Zwrócił uwagę, że te liczbę powinno się zestawiać z tym co dzieje się w Polsce i Europie. „Mamy do czynienia z taką sytuację, gdzie jest rekordowa liczba przypadków we wszystkich krajach Europy i ta sytuacja również jest dynamiczna” – dodał.

Morawiecki określił także strategiczne cele na najbliższe miesiące.

Pierwszym z nich jest „możliwe ograniczenie przede wszystkim liczby zgonów i zapewnienie tym osobom, które są najbardziej narażone na utratę zdrowia, zgon, czyli naszych seniorów”.

Jako drugi przedstawił zapewnienie wydolności służby zdrowia.

„Trzeci nasz cel strategiczny na najbliższe tygodnie, miesiące, to utrzymanie gospodarki w możliwie dużym reżimie sanitarnym, ale na obrotach normalnych. Tak, żeby tam gdzie się da, gospodarka funkcjonowała normalnie. Te branże, które w największym stopniu wiążą się z kontaktowaniem ludzi między sobą – tak jak w ostatnich kilku miesiącach miały ograniczenia, tak i będą miały ograniczenia w kolejnych miesiącach. Jednak pozostałe zakłady przemysłowe, firmy, przedsiębiorstwa – handlowe, usługowe, chcemy aby mogły funkcjonować” – oświadczył.

„Dążymy do tego, aby nasza strategia nie doprowadziła do zamknięcia gospodarki, tak jak to miało miejsce w marcu, kwietniu tego roku” – dodał.

Resort zdrowia poinformował w sobotę o 5300 nowych przypadkach zakażenia, które zostały potwierdzone w czasie ostatniej doby. W samej Warszawie odnotowano 409 nowych zakażeń, w Łodzi – 150, w Krakowie – 130, w Gdańsku – 82, w Poznaniu – 78. „Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 49 osób” – dodano w komunikacie.

pap / forsal.pl / Kresy.pl