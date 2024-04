Brukselska policja przerwała międzynarodową konferencję. Mieli wystąpić Orban, Morawiecki i Zemmour

Brukselska policja przerwała we wtorek konferencję NatCon organizowaną przez europejskie środowiska narodowo-konserwatywne. Mieli na niej wystąpić m.in. premier Węgier Viktor Orban, były premier RP Mateusz Morawiecki, kandydat na prezydenta Francji Eric Zemmour, kardynał Gerhard Müller, a także była szefowa MSW Wielkiej Brytanii Suella Braverman.

Brukselska policja pojawiła się przed lokalem, w którym odbywało się wydarzenie, około godziny 13:00 we wtorek. Ludzie nie byli zmuszani do opuszczenia budynku, lecz ci, którzy go opuścili, nie byli wpuszczani z powrotem. Media wskazują, że przerwanie konferencji miało związek z decyzją Emira Kira, burmistrza dzielnicy Sainte-Josse-ten-Noode, na której terenie odbywała się konferencja.

“Skrajna prawica nie jest tu mile widziana” – twierdził burmistrz, deklarując, że chodzi o ochronę “bezpieczeństwa publicznego”.

W momencie, gdy na scenie przemawiał brytyjski polityk Nigel Farage, brukselska policja dostarczyła organizatorom nakaz przerwania wydarzenia.

W sieci pojawiły się liczne nagrania pokazujące wtargnięcie mundurowych do budynku.

Bruksela policja otrzymała od socjalistycznego burmistrza @emir_kir polecenie zamknięcia narodowo-konserwatywnej konferencji #NatConBrussels2, gdzie reprezentuję @OrdoIuris.

Póki co, weszli do budynku, ale nie na salę, gdzie przemawia @SuellaBraverman.pic.twitter.com/jWXKHmqPJl — Nikodem Bernaciak (@n_bernaciak) April 16, 2024

The police enters @NatConTalk and then leaves. People speak about evacuation. pic.twitter.com/HtDXRhRQD1 — David Engels (@DavidEngels12) April 16, 2024

Funkcjonariusze brukselskiej policji wycofali się z budynku, gdzie odbywa się narodowo-konserwatywna konferencja #NatConBrussels2.

Zapowiadają „stopniowe wygaszanie” wydarzenia.

Kto wyjdzie z budynku,nie będzie już mógł wrócić.

Zobaczymy, gdzie odbędzie się 2. dzień konferencji. https://t.co/LzRLnAyomN pic.twitter.com/MEstbIeneB — Nikodem Bernaciak (@n_bernaciak) April 16, 2024

UPDATE: The entrance of the venue is still under a police barricade. Delegates can leave, but they cannot return. #NatConBrussels2 pic.twitter.com/kTQzvHW4TI — National Conservatism (@NatConTalk) April 16, 2024

Organizatorzy podkreślają, że “nie ma żadnych zakłóceń porządku publicznego ani podstaw do zamknięcia zgromadzenia”. Zapowiedzieli odwołanie od decyzji na drodze sądowej, ponieważ druga część konferencji ma odbyć się w środę.

Wydarzenie miało odbywać się pierwotnie w sali Concert Noble w Brukseli, lecz zarządzająca obiektem Agencja Edificio poinformowała w weekend o odwołaniu imprezy. Na odwołanie spotkania miał naciskać socjalistyczny burmistrz Brukseli Philippe Close. Drugą lokalizacją miał być hotel Sofitel w Brukseli. Wydarzenia zostało jednak także odwołane, pod naciskiem tamtejszego burmistrza.

Konferencja Narodowego Konserwatyzmu jest organizowana od 2019 r. przez holenderską Fundację Edmunda Burke’a. W poprzednich edycjach brali udział m.in. obecna premier Włoch Giorgia Meloni i gubernator Florydy Ron DeSantis.

Wśród przewidzianych tegorocznych prelegentów znaleźli się m.in.: premier Węgier Viktor Orban, były premier RP Mateusz Morawiecki, kandydat na prezydenta Francji Eric Zemmour, kardynał Gerhard Müller, a także była szefowa MSW Wielkiej Brytanii Suella Braverman.

politioc.eu / independent.co.uk / nationalconservatism.org / Kresy.pl