Protesty na Węgrzech z powodu zwolnienia redaktora naczelnego portalu Index.hu

Tysiące Węgrów maszerowało w piątek w kierunku biura premiera Wiktora Orbana w proteście przeciwko domniemanym atakom rządu na wolność mediów – poinformowała Agencja Prasowa Reuters. Protesty są spowodowane zwolnieniem redaktora naczelnego wiodącego niezależnego serwisu informacyjnego w kraju.

Wcześniej tego dnia trzech redaktorów Index.hu i ponad 80 dziennikarzy – prawie cały personel – zrezygnowało ze swoich stanowisk i nazwali działania „otwartą próbą wywierania nacisku” na witrynę po tym, jak jej właściciel odmówił przywrócenia redaktora naczelnego.

Dymisja Szabolcsa Dulla, naczelnego portalu zwiększyła zaniepokojenie, że rząd Orbana, który rządzi od ponad dekady, zintensyfikuje wysiłki, aby stłumić krytyczne głosy.

„Niekoniecznie jesteśmy tutaj, ponieważ podobał nam się Index, ale obecnie znajdujemy się w punkcie, w którym dostęp do informacji jest zagrożony” – powiedział 30-letni protestujący Istvan w rozmowie z reporterem Reutersa.

Minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto przekonywał, że jego rząd stoi w obliczu „nieprawdziwych oskarżeń” w odniesieniu do zagrożeń dla wolności mediów „W jaki sposób państwo ingerowałoby w decyzje mediów będących własnością prywatną?” – powiedział na konferencji prasowej w czwartek podczas wizyty w Portugalii.

Index, który około miesiąc temu wystawił swój samozwańczy „barometr niepodległości” na „w niebezpieczeństwie”, aby zasygnalizować to, co uważał za zewnętrzne próby wpłynięcia na jego treść, jest zdecydowanie największą węgierską organizacją medialną, która jest krytyczna wobec rządu.

Crowd arriving at PM Orban’s office protesting the decline of #pressfreedom in #Hungary. Earlier today, most of Index’s staff resigned because management fired editor-in-chief Szabolcs Dull.https://t.co/7DyN022asJ pic.twitter.com/NSQR6xSj7l

