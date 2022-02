Zemmour rozmawiał z Trumpem

Prawicowy kandydat na prezydenta Francji Eric Zemmour odbył 40-minutową rozmowę z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Sztab wyborczy Erica Zemmoura poinformował we wtorek, że Zemmour i Donald Trump odbyli w poniedziałek wieczorem 40-minutową rozmowę telefoniczną. Jak podano, rozmowa była „długa i przyjazna” i dotyczyła imigracji, bezpieczeństwa i gospodarek Francji i USA.

We wtorek francuski kandydat na prezydenta przekazał, iż Trump powiedział mu, by „pozostał sobą” i że media nazwą go „brutalnym”, ale ważne jest, by pozostał „wierny sobie”.

Zemmour przekazał, że powiedział Trumpowi, iż oba kraje – USA i Francja – stoją w obliczu „bitwy cywilizacyjnej”.

„Podzielamy te same idee, a mianowicie, że Stany Zjednoczone powinny pozostać Stanami Zjednoczonymi, a Francja powinna pozostać Francją” – dodał.

Rzecznik Zemmoura, Guillaume Peltier, powiedział nadawcy France 2, iż były prezydent USA przekonywał Zemmoura, że „nieustępliwość i wytrwałość” się opłaci.

Agencje zauważają, że Zemmourowi udało się to, co przed pięcioma laty nie udało się Marine Le Pen, która w 2017 roku podczas swojej kampanii prezydenckiej bezskutecznie zabiegała o spotkanie z Donaldem Trumpem. Przy tej okazji wskazują na pewne podobieństwa pomiędzy Trumpem a Zemmourem – obaj pozycjonują się jako outsiderzy wobec establishmentu politycznego, posiadają doświadczenie w występach w telewizyjnych programach rozrywkowych i używają bezkompromisowego języka. France 24 pisze, iż okładka najnowszej książki Zemmoura „Francja nie powiedziała ostatniego słowa” – przedstawiającej Zemmoura ze skrzyżowanymi rękami na tle francuskiej flagi – była wzorowana na „Great Again” Trumpa z 2015 roku.

63-letni Zemmour zajmuje obecnie czwarte miejsce w sondażach, ale zbliża się zarówno do Le Pen, jak i konserwatywnej kandydatki Valérie Pécresse. Najprawdopodobniej ktoś z tej trójki zmierzy się w drugiej turze wyborów z urzędującym prezydentem Emmanuelem Macronem, który jeszcze nie zgłosił swojej kandydatury.

Kresy.pl / reuters.com / france24.com